Vi skal værne om vores kommunes naturrigdom, og ikke bygge for byggeriets egen skyld. Det er jeg sikker på at også Ældre Sagen kan bakke op om, skriver Carsten Nielsen.

DEBAT: Ældre Sagens formand overfortolker

Skiftende byråd har vidst at Humlebæk Syd (HS) er vores fælles ejendom, og at opkøbet dengang var begrundet i en udvidelse af byen. Klogt nok har der hele tiden været et ønske om at bevare området som vi kender det, og sidste år fik jeg held med at udlægge hele HS til biodiversitet, til glæde for naturen og alle dem der nyder området til daglig.