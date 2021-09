Jeg håber, at dette også kan være en opfordring til andre partier om at uddybe jeres politiske udspil på daginstitutionsområdet op til kommunalvalget, skriver Ida Antvorskov, der undrer sig over, at daginstitutionsområdet kun fylder to en halv linje i Socialdemokraternes valgprogram. Arkivfoto

DEBAT: 2,5 tekstlinjer er for lidt om børneområdet

Det er vanskeligt ikke at tolke det som manglende viden og interesse for, hvordan hverdagen reelt ser ud for mange af de yngste borgere i daginstitutionerne. Især med tanke på, at vi er en pæn stor flok forældre, der har gjort os umage for at komme i konstruktiv dialog med politikerne og særligt Socialdemokratiet. Ligeledes har en årelang temaserie i Frederiksborg Amts Avis om børns vilkår i kommunens daginstitutioner også stillet skarpt på helt konkrete problematikker og løsningsforslag. De nævnes ikke med et ord i valgprogrammet.