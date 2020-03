Send til din ven. X Artiklen: Vores små erhvervsdrivende savner akut hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vores små erhvervsdrivende savner akut hjælp

Debat Faxe - 25. marts 2020 kl. 10:10 Af Michael Christensen og Allan Tirsgaard Det Konservative Folkeparti i Faxe Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag blev nedlukningen af Danmark forlænget af regeringen. Det er nødvendigt, set i lyset af den pandemi som raser. Hvor længe nedlukningen varer, kan vi kun gisne om, i første omgang til 13. april, men offentlige rapporter mener først at toppen er nået et par uger senere. Sundhedsmyndighederne melder ud, at toppen er nået ultimo april.

Denne voldsomme nedlukning påvirker såvel private, som vores erhvervsliv markant. Lønmodtagere sendes hjem, enten med støtte, eller en opsigelse, men ikke alle har et opsigelsesvarsel og samme sikring som lønmodtagere: De mindre erhvervsdrivende.

Storcentre, frisører, restauranter, fitnesscentre m.v. er lukket ned med det normale virke - her er der etableret støttepakker, som skal hjælpe, men vi har stadig nogle, som kommer i klemme: De andre butiksejere, som ikke er i centre, og håndværkerne - dvs. alle vores erhvervsdrivende i kommunen, da vi reelt ikke har nogle centre, som er omfattet.

Reglerne er anderledes for disse, og de kan ikke få samme mulighed for kompensation som de butikker, der er beordret til at lukke. Satserne er forskellige, om man er beordret lukket, eller om det er en frivillig beslutning, og holder man åbent, og har et markant driftstab er reglerne igen anderledes. Det er komplekst, og der er brug for hjælp.

Det er en ekstraordinær situation, som kræver en ekstraordinær indsats, hvor vi sammen må hjælpe hvor vi kan.

Vi opfordrer hermed borgmester Ole Vive til omgående at indbyde alle de politiske gruppeformænd, de lokale virksomheders organisationer og repræsentanter til at mødes og i fællesskab igangsætte lokale tiltag, så vi også har lokale handelscentre i kommunen fremadrettet. Det er uagtet om det er Karise, Dalby, Faxe, Ladepladsen eller i Haslev - alle butikkerne har det svært, og de har brug for hjælp.

Guldborgsund har ekstraordinært bevilget 10.5 mio. til hjælp lokalt - Det er til blandt andet rådgivning, så virksomhedsejerne kan få hjælp til at søge tilskud, hjælp med forhandling om finansiering osv. En lignende løsning vil være kærkommen for erhvervslivet i Faxe Kommune.