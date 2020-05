Politisk enighed: Østbanen er højt prioriteret

Alle politiske partier med regionsrådsformand, borgmestre og landsdelens folketingsmedlemmer i spidsen er enige om og arbejder for, at pengene skal findes.

Et enigt regionsråd afsatte i sidste uge 30,5 millioner kroner som første foreløbigt bidrag til den forestående renovering. Men det er som nævnt lang fra nok, og skal vi nå i mål forudsætter renoveringen, at regering og folketing via de statsligt finansierede infrastrukturmidler bakker op om finansieringen.