Østbanen: Skinner ser stadig ud til at være det oplagte valg

Debat Faxe - 13. juni 2020 kl. 18:45

Af Brigitte Klintskov Jerkel, Christian Wedell-Neergaard, Per Hovmand, Ellen M. Knudsen, Keld Holm, Mads Andersen, Mikkel Lundemann, Michael Christensen og Allan Tirsgaard

Det Konservative Folkeparti har fra starten, da de voldsomme udfordringer på Østbanen blev kendt, været tilhængere af en bevarelse og renovering af skinnerne. Det er en vital livsnerve for Køge, Faxe og Stevns Kommuner. Til gavn for områdets mange studerende, pendlere og virksomheder.

Der er nu publiceret meget omtalte rapport om en alternativ løsningsmodel, og der er intet i den, som får os til at ændre mening. Vi er forsat tilhænger af en renovering af skinnerne.

Rapporten med BRT-løsningen har forsat mange ubesvarede spørgsmål, hvor svarene ikke er konkrete, omkostninger er estimerede - og vi kan konstatere at anlægsomkostningerne er markant over niveauet for en renovering af skinner. Dertil kommer til at kræve en voldsom opgave med ekspropriation for op til 500 lodsejere. Derudover vejer argumenter som gennemførselstid også ind. En alternativ løsning vil tage estimeret seks år. Om tidsplanen i det hele taget holder, er jo yderlig en vurdering, man bør tage med - her skræmmer historien.

Driften af BRT i rapporten er ved første øjekast lidt under det nuværende niveau, men sammenligningen er ikke reel, da der ikke regnes på samme omkostningsbase. Rapporten sammenligner i vores optik ikke æbler med æbler, men æbler med stikkelsbær. Der er både torne og vi synes BRT løsningen har syrlig bismag.

Rent miljømæssigt synes vi også, at vi kan se et potentiale i en skinneløsning. Toget er den mest klimavenlige transportform, og den kan gøres yderligere klimavenlig ved på sigt at indsætte batteri- eller brinttog. Begge typer har kørt i Tyskland i flere år. Her er igen tale om kendt materiel, en hyldevarer, så vi ikke havner i et nyt eksperiment a la IC4.

Vi anerkender, at en renovering af skinnerne er en omkostningstung løsning, som Region Sjælland ikke kan løfte uden statens hjælp. Derfor opfordrer vi også transportministeren og Folketingets partier til at bevilge de nødvendige midler nu, så arbejdet med at renovere banelegemerne og udskifte skinnerne kan gå i gang.

Vi kan læse i dagspressen, at nogle partier virker til at forsøge at presse en løsning for BRT igennem, ved kun at understøtte den ene løsning økonomisk. Det virker som en meget udemokratisk tilgang, eftersom man har tilsluttet sig at det er regionsrådet på Sjælland som skal vælge den endelige løsning. At man her i 11. time nu melder ud, at man kun vil indgå i den økonomiske model for den ene (den dyre) er totalt at sætte nærdemokratiet ud af spil.

Det Konservative Folkeparti er her enige, fra kommunalt regi til landspolitisk. Skinneløsningen har vi kæmpet for siden vi blev klar over, hvor slemt det stod til, og er glade for regionsrådets konklusion på baggrund af rapporten.

Vi ser derfor frem til at stemme for skinnerne på regionsrådsmødet den 24. juni.

Som repræsentanter for Det Konservative Folkeparti, landspolitisk, regional politisk og kommunalpolitisk i Region Sjælland.