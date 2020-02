Send til din ven. X Artiklen: Nye skinner hurtigt - ikke asfalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye skinner hurtigt - ikke asfalt

Debat Faxe - 06. februar 2020 kl. 09:48 Af Henrik NørgaardTidligere trafikchef i DSBFærøvej 48, Dianalund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det undrer en ekspert som mig voldsomt, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) har ladet sig presse af transportminister Benny Engelbrecht (S) til at acceptere en undersøgelse af en BRT-løsning på Østbanen til erstatning for nuværende togdrift. Forkortelsen BRT står for »Bus Rapid Transit« og er en form for bustrafik, hvor busserne kører i egen tracé og med maks. 80 km/t. Kræver særskilt vejanlæg af høj kvalitet. Benyttes kun i større byer med stor trafikbelastning og hyppige afgange.

En grund til, at Region Sjælland har ladet sig presse til denne undersøgelse (Transportministeriet betaler vist regningen) er formentlig, at der konstant nævnes et voldsomt beløb på 660 millioner kr. for at forsyne Østbanen med nye skinner til erstatning for de gamle og udslidte. Nye skinner skal til for at få den »gamle« hastighed på 100 km/t og de hyppige afgange tilbage. 120 km/t er heller ikke usandsynligt med nye skinner, og togene kan sagtens klare det.

De voldsomme 660 mio. kr. kommer af, at der efter statens regler skal lægges 50 procent usikkerhedstillæg oven i den pris, der er beregnet i en indledende projektfase. Trækker man dette enorme usikkerhedstillæg fra, kommer man ned på mere spiselige 440 mio. kr., som formentlig også indeholder penge til forbedringer af perroner m. v. Et tidligere udarbejdet overslag sagde 350 mio. kr. for udskiftning af 50 km spor. Det er helt urimeligt at bruge 50 procent som usikkerhedstillæg i dette tilfælde. At skifte skinner og sveller og lægge frisk stenballast er kendt teknologi. Selve arbejdet med sporudskiftningen udføres på ca. otte uger med brug af topmoderne maskinel, og konkurrencen mellem de firmaer, der har specialiseret sig i den slags opgaver, er ganske hård. Altså på ingen måde raketvidenskab!

Helt anderledes vil det stille sig med BRT-busser. Her kommer man både bogstaveligt og i overført betydning på gyngende grund. Ingen har før prøvet BRT-trafik i det åbne land, og hvem ved, hvad der gemmer sig af blød bund under Østbanens tracé, som først skal fjernes og erstattes med nyt materiale, inden busvejen kan anlægges i nødvendig bredde med ny fundering og beton eller asfalt.

Under alle omstændigheder vil der gå laaang tid, inden BRT-busserne kan sættes i gear, og prisen, der endnu er helt ukendt, vil givetvis blive høj. Her bliver der brug for 50 procent usikkerhedstillægget. Og husk - der skal også indkøbes nye BRT-ledbusser. De er ikke er gratis.

BRT-busser vil helt sikkert være langsommere og mere ukomfortable for passagererne end de moderne tog, der i dag kører på Østbanen. Og hvad sker der med beslutningen om Østbanetogenes videreførelse til Roskilde og hermed mulighederne for store køreplansforbedringer - f. eks. rejsetid Faxe - Roskilde uden togskift på 50-55 minutter? For ikke at tale om fremtidig indsættelse af elektriske tog med batteridrift? Svarene blæser i vinden.

Drop idéen om BRT på Østbanen. Læg de reelle omkostningstal for sporudskiftningen frem, når de foreligger, og hold næsen i sporet uden svinkeærinder. Nye skinner hurtigst muligt - og ikke asfalt - på Østbanen.