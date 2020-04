Beslutning om Femern er gode nyheder for Sydsjælland og Øerne

Et politisk flertal har netop vedtaget, at Femern-byggeriet skal gå i gang næste år. Det betyder første spadestik på den danske side 1. januar 2021. Det er rigtig gode nyheder - også for vores lokalområde.

Samtidig vil byggeriet skabe arbejdspladser og øget aktivitet lokalt, mens arbejdet er i gang de kommende år. Som medlem af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer er jeg optaget af, hvordan vi kan sikre vækst og arbejdspladser ud i alle kroge af landet. Derfor glæder jeg mig meget over beslutningen om at igangsætte byggeriet. Det er godt for både de rejsende og for vores lokalmiljø.