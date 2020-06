De samlede følgeudgifter ved BRT-løsningen må skønnes til 21 millioner årligt, og så bliver den samlede driftsomkostning for BRT cirka 60 millioner kroner. Det er næsten den samme udgift for togdriften, skriver Enhedslisten. Foto: Kathrine Harvey

BRT-driftbudget snyder på vægten

Allerede inden Region Sjælland og Transportministeriet bestilte BRT-rapporten stod det klart, at BRT-løsningen på Østbanen var dyrere i anlæg og at rejsetiden blev forlænget, set i forhold til en togløsning.

Hvis BRT skal tilbyde samme antal afgange, som Østbanen havde i 2019 og samme antal pladser i myldretiden, så vil driften koste 39 millioner kroner årligt, og ikke kun de 29 millioner, der er afsat i driftsbudgettet. 2. april i år oplyste ministeren i et svar til Folketinget, at driftsbudgettet lød på 40 millioner, men nu kan det åbenbart gøres 25 procent billigere!

De samlede følgeudgifter ved BRT-løsningen må skønnes til 21 millioner årligt, og så bliver den samlede driftsomkostning for BRT cirka 60 millioner kroner. Det er næsten den samme udgift for togdriften.

Rapporten forudsætter, at busserne må køre med op til 80 km/t. Men ifølge gældende lovgivning må busser på enkeltsporet vej maksimalt køre 60 km/t, så kun hvis der gennemføres en række lovændringer, som alt andet lige vil forringe passagerernes sikkerhed, så kan BRT-busserne komme til at køre over 60 km/t.

Antallet af afgange bliver ifølge rapportens driftsbudget reduceret med 30 procent. Desuden skal én bus med 60 pladser erstatte et tog med 120 pladser, på nær et par afgange i morgenmyldretiden, hvor der indsætte én ekstra bus.

Ifølge rapporten kan BRT-løsningen først tages i brug seks år efter at beslutningen er taget. Østbanens skinner holder måske kun tre år endnu, så i de tre efterfølgende år kan Stevns og Faxe-området kun betjenes af almindelige busser på de eksisterende veje. Det vil i nogle forbindelser betyde, at rejsetiderne fordobles, og mange brugere vil derfor permanent overgå til privatbil.

Heldigvis anbefaler regionsrådsformand Heino Knudsen, at der bør satses på en sporrenovering. Nu mangler vi bare at regionsrådet på mødet 24. juni tager en beslutning om det samme.

Som Heino Knudsen også siger, så skal der arbejdes videre med at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg, som jo er en forudsætning for at nå i mål. Her har han Enhedslistens fulde støtte, både lokalt og i Folketinget.