sdr

Send til din ven. X Artiklen: Vil du gøre en forskel for vores natur og efterkommere? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil du gøre en forskel for vores natur og efterkommere?

Debat Egedal - 16. januar 2021 kl. 09:15 Kontakt redaktionen

Bianca Ravn Askevej 8 3660 Stenløse

Debat Hele verden taler om ødelæggelse af naturen, forurening af vores verdenshave, afbrænding af skove, udledning af kuldioxid og dyreliv (biodiversitet) der forsvinder.

Egedal Kommune taler om 'vild med Egedal'. Politikkerne dele gratis blomsterfrø ud til indbyggerne og opfordre til, at vi skal passe på vores natur. Politikkerne i Egedal Kommune har meget fokus på at være en grøn kommune, tiltrækker nye borgere til kommunen ved at reklamere med Egedals grønne natur lige et stenkast fra København.

I hele verden inklusiv Egedal Kommune tænker vi fremtidsplanlægning, hvor vi skal tilpasse de klimaændringer, der forventes at komme, men skal dette være på bekostning af vores natur, som er voldsomt udfordret i forvejen??

Politikkere i Egedal Kommune har i december 2020 sendt Novafos projekt i høring frem til marts 2021. Novafos projekt ødelægger al natur omkring åen, uanset om Stenløse Å fjernes eller graves igennem på grund af rørlægning af spildevand under åen.

Følgegruppen for klimatilpasning af Steløse by har fremlagt politikkerne et forslag, hvor Stenløse Å bevares og der tænkes mere i forsænkning bassiner og LAR løsninger.

Foreningen 'Bevar Stenløse Å' har endnu engang sat gang i underskriftindsamlingen for en bevarelse af vores unikke bynære natur med en å her midt i Stenløse by.

Lige nu har ca. 1.270 personer valgt at underskrive på en bevarelse af Stenløse Å. Mange har valgt at skrive i kommentarfeltet, som findes, når man underskriver, hvorfor de har valgt at støtte med deres underskrift. Blandt kommentarer nævnes bevarelse af ynglepladser for vores fisk og fugle, biodiversitet generelt, og hvorfor der ikke passes bedre på vores udfordrede natur? Her tænkes også på vores efterkommere. Underskrifterne kan sendes anonymt på www.skrivunder.net > bevar_stenlose_natur.

Følgegruppen og foreningen 'Bevar Stenløse Å' håber, at mange borgere i både Egedal Kommune og øvrige kommuner underskriver eller sender et høringssvar til Egedal Kommune. Vi har virkelig brug for dit input... Underskriftindsamlingen med kommentarer vil blive brugt til et fælles høringssvar til vores politikere.