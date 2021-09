"Det er derfor også min klare holdning, at Egedals borgere skal inddrages og involveres i alle de beslutninger og processer, hvor det giver mening, og hvor det er relevant," skriver Christine Søjbjerg.

Læserbrev: Vi skal søge den gode borgerdialog - men hvad er det lige det er?

Christine Søjbjerg, byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti, skriver om borgerdialogen i Egedal Kommune

Debat Egedal - 03. september 2021 kl. 14:25 Af Christine Søjbjerg, Roarsvej 32, 3650 Ølstykke, byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Egedal

Ja, det er der nok lige så mange holdninger til, som der er borgere i Egedal.

Men en ting er sikkert - borgernes interesse for oplysninger, inddragelse og involvering i de forskellige beslutningsprocesser og arbejdsgange i Egedal kommune er stigende. Og heldigvis for det. Jeg synes nemlig, det er et privilegie at bo i en kommune, hvor mine medborgere ligesom jeg har lyst til at engagere sig i lokale interesser, være med til at sætte den politiske dagsorden og påvirke måden hvorpå vores lokalsamfund udvikles og forbedres.

Det er derfor også min klare holdning, at Egedals borgere skal inddrages og involveres i alle de beslutninger og processer, hvor det giver mening, og hvor det er relevant.

Hvis man har fulgt med i den seneste tids debat i lokalavisen og i de forskellige lokale Facebook-grupper, står det klart, at der bestemt ikke altid er enighed blandt borgerne og administrationen og vores politikere om de beslutninger der træffes, grundlaget for beslutningerne eller om måden hvorpå et bestemt område håndteres.

Det må være i alles interesse, at vi finder frem til den gode borgerdialog, da det jo netop er i dialogen, at mennesker mødes i en fælles forståelse.

Der har fra borgernes side været udtalt en massiv kritik af administrationen og vores politikeres måde at håndtere dialogen med borgerne på. Borgerne har ikke følt sig hørt eller imødekommet, og det er netop sådanne situationer, vi for alt i verden skal undgå.

Det har fået mig til at skele lidt til, hvordan man håndterer "den gode borgerdialog" i nogle af vores nabokommuner, som blandt andet Furesø og Fredensborg kommune. Her lader det til, at man har lidt større succes med at håndtere denne opgave.

Når jeg sammenholder vores nabokommuners håndtering af borgerdialogen med de erfaringer, vi har gjort os i Egedal den seneste tid, har jeg kunnet drage nogle vigtige konklusioner. Inden vi iværksætter en borgerdialog, skal vi være endnu mere skarpe på, hvad formålet med dialogen er, og hvad det er, vi præcist ønsker at opnå ved dialogen. Der er nemlig stor forskel på, om der skal gives information til borgerne, om der skal iværksættes en borgerinddragelse eller en egentlig borgerinvolvering.

Når forvaltningen ønsker at oplyse borgerne om en påtænkt beslutning, et borgermøde eller et projekt, er der tale om borgerinformation. Sådanne informationer kan hurtigt distribueres til borgerne via nyhedsbreve, pressemeddelelser, hjemmeside og sociale medier eller pixiudgaver af materiale. Uanset den valgte kommunikationsform, så skal informationen gives i et letforståeligt sprog, der ikke giver anledning til misforståelse. Generelt så tænker jeg, at alt materiale og breve stilet til borgerne med fordel kan gennemgå en "mormor-test", inden det sendes ud til borgerne. Hvis din mormor kan forstå budskabet, så kan alle forstå budskabet.

Hvis formålet med borgerdialogen er at få kortlagt udfordringer, eller der efterspørges input og inspiration fra borgerne til visse emner eller områder, og hvor de offentlige aktørers rolle efterfølgende er at udforme relevante indsatser eller tiltag, så skal der iværksættes en egentlig borgerinddragelse.

Denne form for dialog handler om at lytte til borgerne, da formålet netop er at drage nytte af borgernes erfaringer. Borgerinddragelse kan foretages i form af borgermøder, interviews, byvandringer og cafédialoger. Jeg synes vores administration bør være mere opmærksomme på, at borgerne gerne skal være på hjemmebane, og at meget af borgerinddragelsen passende kan foregå uden for rådhuset. F.eks. ved institutionsbesøg, besøg i foreninger eller lign.

Der kan også være projekter og tiltag der kalder på en egentlig borgerinvolvering. Involvering er ofte vejen til innovation og tilfredse borgere. Det er en ressourcekrævende form for dialog, der stiller krav til aktiv deltagelse fra alle parter. Metoden for aktiv borgerinvolvering kan være afholdelse af workshops eller ved borgernes deltagelse i projekt- og styregrupper.

Borgerinvolveringen kunne også bestå af et udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen med hjemmel i styrelseslovens § 17, stk. 4, hvis formål er, at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. I Egedal har vi senest nedsat et §17, stk. 4-udvalg i forbindelse med projektet om klimatilpasning af Stenløse Å. Uanset hvilken form for borgerinvolvering der vælges, er tilbageløb og feedback fra de offentlige aktører til borgerne en ubetinget nødvendighed for succes, da man som borger ellers vil føle, at ens engagement er spildte kræfter.

Uanset hvilken form for borgerdialog der anvendes, skal det altid sikres, at borgerne har tillid til processen. Der er også vigtigt, at administrationen og vores politikere holder sig for øje, at en forbedret borgerdialog har til formål at udvikle den nære borgerbetjening og øge borgernes tilfredshed med kommunen.

Det er ikke kun arbejdsformen, der er relevant i en god kontakt med borgerne. Det er ligeledes en betingelse, at alle arbejder ud fra det samme, oplyste grundlag, og at der er gennemsigtighed i arbejdsprocesserne og i samarbejdet mellem borgerne, administrationen, politikerne og evt. eksterne samarbejdspartnere.

I Det Konservative Folkeparti vil vi arbejde for, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Vi vil gerne sikre, at formål og udbytte ved en borgerdialog bliver meget mere tydelig, så værdien og nytten bliver størst mulig for alle.

I håb om at alle vil bidrage til en endnu stærkere og forbedret borgerdialog i Egedal.