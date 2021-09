Læserbrev: Valgforbund

Claus Bruncke fra Nye Borgerlige i Egedal skriver om det valgforbund, som de borgerlige partier har indgået.

"Man kan sige, at det er ingen skam at være udenfor et borgerligt valgforbund, når man ikke er inviteret. De andre har nok luret, at var vi blevet inviteret, havde vi takket nej," skriver Claus Bruncke, spidskandidat for Nye Borgerlige

Af Claus Bruncke, spidskandidat for Nye Borgerlige, Engvej 85, 3650 Ølstykke

Den opmærksomme læser vil have bemærket en lille notits i sidste nummer af Lokalavisen, der omhandlede det indgåede valgforbund mellem de "borgerlige" partier.

Den endnu mere opmærksomme læser vil have bemærket, at Nye Borgerlige ikke er med. Tankerne ledes hen på Kim Larsens fremragende sang fra 1986 - gæt selv hvilken.

Man kan sige, at det er ingen skam at være udenfor, når man ikke er inviteret. De andre har nok luret, at var vi blevet inviteret, havde vi takket nej!

Nye Borgerlige er, som navnet fortæller, borgerlige - men ikke semi-borgerlige. Og vi er blå - men ikke blåøjede. Vi vil stå frie til at samarbejde med alle i byrådssalen. For børnefamilierne, for handikappede og deres pårørende, for skatteborgeren og for lokale leverandører. Og vi samarbejder gerne på tværs af den højt besungne midte, så længe der er perspektiv, hjerte og økonomi i det - med skyldig hensyntagen til vore værdier.

Der tales om stemmespild. Stemmespild er et spøgelse, alle nye partier må leve med - også Nye Borgerlige. Der er en risiko ved alt, men vi vil hellere risikere en lille smule stemmespild end udsætte vore vælgere for, at deres stemmer i sidste ende evt. havner hos partier, der har modsatte synspunkter, end hvad vi gik til valg på.