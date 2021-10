Læserbrev: Træfældning i Egedal

Efter at have besøgt Svend Rudolf Christensen er det med stor undren at man bare fra Kommunens side kan dikterer borgere i Egedalkommune , at der skal fældes træer på deres grund uden at kommunen er erstatnings pligtig.

Sagen drejer sig om Baneringen 28, Stenløse, der ligger op af Stenløse å. Kommunens medarbejder har underrettet grundens ejer Svend, at Kommunen vil komme og fælde hans 5 store grantræer i næste uge , uden at give erstatning for dette.

For år siden, da Banedanmark skulle fælde træer på samme ejendom blev der betalt en erstatning på kr. 5000,- pr. træ.

Derfor undrer det Lokallisten Ny Egedal at Kommunen bare kan dikterer denne slags uden det har konsekvenser. Hvor er retssikkerheden som borger i denne kommune når kommunen bare vil gøre som det passer dem?

Vi mener i lokallisten Ny Egedal at man borger her i kommunen som det mindste skal have en ordentlig forklaring og behandles med en smule respekt.