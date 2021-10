Læserbrev: To-voksen-ordning

"Det Konservative i Egedal vil arbejde for en styrket to-voksen-ordning i folkeskolen," skriver Christine Søjbjerg, Kandidat til kommunalvalget for Det konservative Folkeparti i Egedal

I nogle klasser er støj og uro så markant, at det påvirker elevernes trivsel og evne til at modtage undervisning.

Det er dårlige undervisningsvilkår for vores børn og lærere. Der er afsat midler til en to-voksen-ordning i indskolingen, men pengene er ikke øremærket ordningen. Derfor er det nærliggende at tro, at ordningen vil blive konverteret til vikardækning, ved sygdom hos en lærer i en anden klasse.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at vi får en styrket og effektiv to-voksen-ordning der er gældende for både indskolingen og mellemtrinnet. Pengene skal øremærkes ordningen så både børn, forældre og lærer kan regne med, at den effektueres og opretholdes.

Det vil skabe en roligere og mere harmonisk skoledag for børnene og bedre arbejdsbetingelser for vores lærere, der kan tilrettelægge undervisningen ud fra at der er to voksne på klassen. Lærerne kan koncentrere sig om at undervise børnene fremfor at bruge tid på at skabe ro i klasserne.

Den opgave vil nemlig fint kunne varetages af en pædagog eller medhjælper. Ordningen vil have den positive effekt, at det vil være muligt at opdele klassen og lave noget differentieret undervisning, der passer bedre til mindre grupper.