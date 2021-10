Pia Hansen fra Ølstykke skriver om PPR. Foto: Elena Elisseeva

Læserbrev: Svar til Pernille Kristensen og Karen Juul

"Superfint med flere ressourcer i PPR, men det hjælper ikke, når andre kommunale fagpersoner ikke støtter op eller direkte modarbejder behovet om udredning," skriver Pia Hansen i et svar til Pernille Kristensen og Karen Juul

Debat Egedal - 15. oktober 2021 kl. 06:21 Af Pia Lindehøj Hansen, Løven 25, Ølstykke

Det er superfint med flere ressourcer hos PPR, men det er nu ikke der, jeg oplevede udfordringen med at få mine børn udredt.

Fra jeg første gang i 0. klasse ytrede ønske om at få en psykolog på min søn, til han fik sin diagnose gik der FEM år. Det sidste år blev forsinket af corona og muligvis også manglende ressourcer hos PPR, men det havde været ok for mig, hvis ikke jeg forinden havde brugt FIRE lange år med at kæmpe mod en skoleleder.

I FIRE lange år kæmpede jeg med (mod?) en skoleleder, som gang på gang pegede mod mig og børnenes far som problemet. Skoleleder sagde NEJ til udredning, og han sagde også NEJ til lærernes ønske om hjælp og støtte fra PPR. Og han sagde NEJ til ekstra støtte til børnene med store negative oplevelser som følge. Den første PPR deltog på de utallige årlige netværksmøder, men vedkommende kom ikke med input og stod udelukkende for at udarbejde et referat fra mødet. Efter 3,5 år kom der en ny PPR, og endelig mødte jeg en der lyttede og pressede på for at få lavet en udredning. Så FIRE år efter min første forespørgsel, fik jeg ENDELIG JA til at PPR udarbejdede test forud for udredningen. Så kom corona og forsinkede, men i vinteren 2020/21 fik begge mine børn deres ADHD diagnose. FEM år med sociale udfordringer, nederlag og store frustrationer, som alle har sat sig på børnenes selvværd og selvtillid.

I de FIRE år havde jeg flere forskellige socialrådgivere med fra kommunen, og de støttede mig heller ikke i mit ønske om udredning. I stedet støttede de skolelederen og hjalp med at finde familiebehandling til os forældre uforstående om, at det der ville hjælpe os, ville være udredning, så vores børn kunne få den hjælp og støtte de så desperat havde brug for! Så i fire år stod jeg mere eller mindre alene for at råbe kommunen op, og der skete INTET på trods af utallige underretninger. Så superfint med flere ressourcer i PPR, men det hjælper ikke, når andre kommunale fagpersoner ikke støtter op eller direkte modarbejder behovet om udredning!

Kan kun sige der er massivt plads til forbedring!