Læserbrev: Svar til Niels Lindhardt Johansen

Som svar på Niels Lindhardt Johansen kritik af om vi i Egedal, og at jeg som udvalgsformand for Kultur og Erhverv, skulle have et ønske om at afvikle foreningslivet (idrætten), må jeg klart afvise, at det er tilfældet.

Det seneste 1½ år har været en stor udfordring for os alle, og specielt for foreningslivet. Det var grunden til, at vi i Byrådet holdt hånden under vores foreninger økonomisk, i det omfang der var muligt. For at understøtte vores foreningsliv på den længere bane, har jeg sammen med et stort flertal i Egedals Byråd indgået aftale om investeringsplanen, som gerne skulle sikre kapaciteten og vedligehold af bygninger følger byudviklingen.

Der er blevet gennemført et større arbejde, hvor vi har undersøgt, udarbejdet og fremlagt rapporter, til vurdering af hvordan vi skaber de bedste forudsætninger for foreningslivet i Egedal. Derudover er der afholdt workshops med foreningerne til vurdering af kapaciteten og hvor meget den anvendes (udnyttelsesgraden), samt hvordan vi udvikler vores fritidsliv i så vel små som større bysamfund.

Jeg minder også om, at vi netop igangsat arbejdet med den nye Ølstykke hal, som primært skal anvendes til håndbold og andre idrætsaktiviteter for foreningslivet, ligesom det kun et par uger siden vi åbnede den ny-renoverede atletikbane.

I forbindelse med renoveringen af flere af skolerne og kommunens faciliteter vil nogle af foreningerne skulle flytte til nye lokaler. Det er en udfordring at få alt til at falde i hak samtidigt, og derfor er vi i gang med at undersøge hvordan haltider og faciliteter bedst imødekommer foreningerne.

Som konservativ ønsker vi, at der fortsat skal være gode vilkår og rammer for idræts-, kultur- og fritidslivet i kommunen, ligesom de frivillige lederes og initiativtageres indsats aktivt skal støttes. Jeg anerkender Niels Lindhardt Johansens engagement for foreningslivet.

Jeg kender det fra det mangeårige samarbejde, vi har haft, hvor han som konservativ har været tæt på og involveret i formandskabet i kultur og erhvervsudvalget. Så den kritik han fremsætter nu af, at Byrådet anført af de konservative skulle ønske foreningslivet afviklet, tilskriver jeg i højere grad Niels Lindhardt Johansens fornyelige skifte til Lokallisten, samt at der snart er kommunalvalg