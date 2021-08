"Jeg synes det er trist når der bliver tegnet et misvisende billede af det vi andre som har vores gang på skolerne oplever," skriver Anne Mollerup Lanz.

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Svar på læserbrev fra Lars Winter Andersen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Svar på læserbrev fra Lars Winter Andersen

"Jeg tror vi begge er enige om at skoleområdet er vigtigt, og at der aldrig kan bruges for mange midler på dette område. Men jeg synes det er trist når der bliver tegnet et misvisende billede af det vi andre som har vores gang på skolerne oplever," skriver Anne Mollerup Lanz i et svar til Lars Winther Andersen

Debat Egedal - 27. august 2021 kl. 07:23 Af Anne Mollerup Lanz, erhvervs- og stresscoach, Egedal Centret 69, 1 sal, 3660 Stenløse Kontakt redaktionen

Jeg kan ikke genkende det billede som Lars Winter Andersen tegner af Egedals Folkeskole.

Som formand for skolebestyrelsen i Distriktsskole Stenløse er det ikke det, vi oplever på de 4 skoler der hører under her. Udskiftningen af medarbejdere er ikke større her end i andre kommuner. Vi oplever at mange medarbejdere søger tilbage, efter at have været ude og prøve om græsset er grønnere andre steder. Det tænker jeg ikke de ville gøre, hvis de mistrives og der er et dårligt arbejdsmiljø her.

Ja, vi har store skoler i Egedal, men der prioriteres også mindre skoler, bl.a. Veksø og Slagslunde. Der kan være fordele og ulemper ved begge størrelser. De små skoler kan for nogle børn, ganske rigtig give mere tryghed, men der kan også være udfordringer både socialt når der skal sammensættes klasser optimalt, hvis der er for få børn, samt fagligt at kunne dække alle fag.

Der har de store skoler den fordel at de har en større faglig bredde, mere specialiserede lærere og medarbejdere. Hvis vi skal kigge på undersøgelser (viser en udarbejdet fra Århus Universitet i 2015), er der en tendens til at elever fra store skoler opnår en bedre uddannelse og indkomst. Jeg tror det er en personlig smagssans om man er til det ene frem for det andet. Og så er det dejligt at vi har begge størrelser i Egedal.

Angående længden på skoledagen er jeg enig, det er meget lange skoledage. Det er noget der er besluttet ved lov og det er uden for Egedals rammer at ændre på det. Dog har man i Egedal den mulighed at konvertere en del UUV-timer til 2 lærer timer. Dvs. at eleverne får færre timer hvilket frigiver ressourcer til at have 2 lærer på i andre timer. Dette benytter, så vidt jeg ved, alle skolerne i Egedal sig af.

Der henvises til en evalueringsstatistik på Jobindex, og i den forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at det ikke er en evaluering af Egedals Skoler, men hele kommunen. Dvs. at den er misvisende at bruge i forhold til at tegne et reelt billede at Egedals skoler som arbejdsplads. I øvrigt, de stillinger du nævner der er slået op til kompetencecentret er ny-opslåede, da vi har et kompetencecenter i stærk vækst efter der er tilført flere midler til at hjælpe de fagligt/socialt udfordrede elever i nærområdet.

Jeg tror vi begge er enige om at skoleområdet er vigtigt, og at der aldrig kan bruges for mange midler på dette område. Men jeg synes det er trist når der bliver tegnet et misvisende billede af det vi andre som har vores gang på skolerne oplever.

Er skolerne i Egedal perfekte? Nej! Har der været udfordringer på skoleområdet? Ja! Men der sker rigtig meget godt på vores skoler! Vi har engagerede og dygtige medarbejdere og ledere som gør deres bedste hver dag for at give vores børn en god skoledag.