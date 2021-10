Læserbrev: Stig har kæmpet for Stenløse Å

"I fem år har Stig Bundgaard kæmpet for at bevarer åen i dens nuværende forløb igennem Stenløse by," skriver Morten Leonhardt Marstrand, byrådskandidat for Lokallisten Ny Egedal

Danske Banks 150 års Jubilæums pris. I 5 år har han kæmpet for at bevarer åen i dens nuværende forløb igennem Stenløse by. Dette er gjort med hjerteblod for byens borgere, dyrelivet, naturen og ikke mindst den havørred stamme der er i åen som reproducerer sig selv og er en vigtig del af det fundament af havørreder der er i Roskilde fjord samt Isefjorden.

Projektet viser hvad lokal borgerinddragelse kan gøre for et lokalsamfund og hvilket sammenhold der opstår i følgevandet på dette. Stig har i kølvandet på hele sagen om Stenløse å valgt at stille op til KV som kandidat for Lokallisten Nye Egedal for at kunne præge kommunen i den rigtige retning for at få en bredere grøn profil der samtidig er bæredygtig og går ind under de #17 verdensmål.