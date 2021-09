Læserbrev: Skal vi udvikle eller afvikle vores foreninger

"Vores unge mister ved lukning af hallerne et samlingspunkt i deres liv, som giver dem en sund udvikling i deres barndom," skriver Morten Marstrand, kandidat for Lokallisten Ny Egedal

Det er skandaløst, at kommunen igennem flere år med Venstre og Socialdemokratiet ved bordet har været i dialog med EIF, som har gjort det klart overfor dem, at foreningerne mister medlemmer ved lukning af hallerne. Det viser endnu engang, at man ikke er borgerinddragende - men blot holder møder for at få det til at se ud, som om man lytter.