Læserbrev: Respektfuldt samarbejde kommer Egedal længst med

Debat Egedal - 25. oktober 2021 kl. 11:07 Af Betina Hilligsøe, byrådsmedlem for Venstre og kandidat til KV21

Valgkampen er i fuld gang! Udover det helt store "plakat-cirkus der er kommet til byen" - så ses det også tydeligt på de sociale medier og her i diverse læserbreve.

Flere nye konstellationer, partier og lister er denne gang at finde på stemmesedlen. Disse skal vel i sagens natur pege på forhold, som de ikke mener er optimale. Den præmis køber jeg fuldt ud.

Der, hvor min kæde hopper af, er, når samarbejdet i det nuværende byråd udskammes. Der bliver skrevet om, at man ikke kan kende forskel på de forskellige partier, og at vi skulle være en indspist flok med skjulte agendaer og aftalt spil.

Her må jeg skuffe jer alle sammen. Sådan forholder det sig ganske enkelt ikke! Vi arbejder i fagudvalg, som er tværpolitiske, hvor diskussionerne tages ud fra administrationens sagsfremstilling. Nogle gange har vi afstemninger, af og til sendes sager retur for yderligere kvalificering eller nuancer, men langt de fleste gange taler vi os frem til løsninger på møderne, uden at alt skal ende i afstemninger og eskalering til byrådet.

Det synes jeg vidner om et respektfuld byråd, som lytter til hinanden og finder løsninger til hele Egedal. Det er jo netop det, som I vælgere har peget på os for. For hvad gavner heftige debatter blot for debatternes skyld - fyldt med undertone af beskyldninger og mistillid? Det er i al fald ikke derfra min verden udspringer - og det er slet ikke sådan, vi sikrer Egedals fortsatte udvikling.

Som byråd er det vores pligt hvert år at lande et budget i balance. Det kræver, at alle kan give og tage. Ingen kan få alt, men mange kan få noget. Med Karsten Søndergaard som forhandlingsleder har han skabt et respektfuldt rum, hvor man bøjer sig mod hinanden. Alle kæmper for at få så mange af deres ønsker med i budgettet hvert år som muligt. Med budgettet er store dele af næste års "køreplan" også givet, idet tildelingerne og prioriteringer så skal ud at få liv og pengene omsættes til løsninger for alle.

At bøje sig mod hinanden er ikke at tabe. At bøje sig mod hinanden giver større fællesmængde og mere holdbare løsninger for hele Egedal. Det gælder nationalt, og bestemt også i lokalpolitik.

I håbet om at flere deler min holdning, ønsker jeg alle en sober og respektfuld valgkamp.