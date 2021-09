Lukningen af Toftehøjskolen i Ølstykke er stadig til debat. Arkivfoto

Læserbrev: Ølstykke og "kommuneplan 2021"

Debat Egedal - 27. september 2021 kl. 09:21 Af Illa Jepsen Kandidat for Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

Tirsdag den 21.9 deltog jeg i borgermødet på rådhuset omhandlende kommuneplan 2021 for Egedal Kommune. Desværre blev jeg ikke meget klogere på Ølstykkes fremtid.

Jeg har boet i Ølstykke i 46 år, og har set byen dø mere og mere bl. a. mht. aktiviteter for borgerne uden for deres egen matrikel. Jeg fatter simpelthen ikke, at kommunen har været så blåøjet og planlagt kortsigtet, da de bestemte (efter Borgmesterens mavefornemmelse, som han tidligere har udtalt sig), at Toftehøjskolen skulle lukkes.

Jeg kalder det en hovsa beslutning. Lukningen skaber en masse udfordringer for borgene i stationsbyen, Ølstykke vest og nord samt Tangbjerg ikke at forglemme. Hvor skal alle de foreninger, der benytter gymnastiksalen, flyttes hen? der er i forvejen mangel på halplads i Egedal.

Ord som "at skabe aktivitet" i Ølstykke blev nævnt mange gange, men vi kunne intet få at vide om, hvad det ord indebar af aktiviteter, men hørte kun om kommunens fokus på at få flere boliger og fortætning i Stationsbyen. Der bliver da mere aktivitet på vejene frem og tilbage mellem arbejde og de flere boliger. Aktiviteter for borgerne i Ølstykke er dalet gevaldigt. Aftenskoler/foreninger har ingen lokaler mere på skolen, og søger udenbys. Borgerne har ingen mulighed for at samles som førhen på skolen til div. møder, og nu heller ikke valghandling

Børnetallet er steget kraftigt i Toftehøjskolens område, og med de planer om en BY I BYEN på Toftehøjgrunden, bliver behovet for institutioner og skoler endnu større.

Der har tidligere været indlæg om, hvor meget det faktisk kommer til at koste os borgere, den manøvre kommunen har lavet med skolelukning med manglende langsigtet overblik, gennemsigtighed og borgerinddragelse undervejs. Så vi får netop brug for skole tilbud og institutioner for førskolebørnene, og hvor skal de så bygges.

Skal forældre/børn så til at presses endnu mere sammen på de overfyldte skoler /institutioner? Vi mangler i den grad institutioner, og det der kaldes en kulturmagnet, som rummer plads til foreningsliv, sport mm i Ølstykke. Det er ikke nok at bygge boliger uden at tænke på helheden i at få en by til at fungere som en aktiv by og ikke kun aktivitet bag folks lukkede døre.

Opførelse af ældreboliger, fremgik heller ikke af fremtidsplanen. Lokallisten Ny Egedal går netop ind for gennemsigtighed og borgerinddragelse tidligt i beslutninger, så lignende skandale ikke gentages, som det er sket med de to skolelukninger.