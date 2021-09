"I Egedal er det heldigvis lykkedes at få skabt et større politisk fokus på socialområdet," skriver Rikke Mortensen.

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Når økonomi trumfer hensynet til mennesker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Når økonomi trumfer hensynet til mennesker

"Tidligere på måneden indgik vi en budgetaftale for næste år, og i denne aftale tilførte vi området 29 mio. til at dække et underskud i økonomien, at kalde dette et velfærdsløft er ikke korrekt," skriver byrådsmedlem Rikke Mortensen

Debat Egedal - 28. september 2021 kl. 14:38 Af Rikke Mortensen, byrådsmedlem og spidskandidat for Radikale Venstre Kontakt redaktionen

Det bør stå lysende klart for enhver, at socialområdet er under massivt pres.

Årsagerne til de stigende udgifter på området er blandt andet, at flere mennesker får stillet en diagnose og at mennesker med en funktionsnedsættelse - lykkeligvis - lever længere end tidligere.

Altinget.dk bragte i går om en tankevækkende rundspørge, som de har foretaget blandt lokalpolitikere. Her svarer 7 ud af 10 adspurgte, at de oplever, at økonomi jævnligt trumfer hensynet til borgernes behov.

Samtidig viste en gennemgang fra Kommunernes Landsforening sidste år, at 87 ud af landets 98 kommuner ikke kunne overholde deres budget på socialområdet. Egedal er desværre en af disse kommuner.

Men det er som om, at man fra regeringens side vælger at ignorere den virkelighed. I hvert fald blev socialområdet igen forbigået, da KL og regeringen tidligere på året præsenterede deres økonomiaftale.

I Egedal er det heldigvis lykkedes at få skabt et større politisk fokus på socialområdet, og det er jeg rigtig glad for. Tidligere på måneden indgik vi en budgetaftale for næste år, og i denne aftale tilførte vi området 29 mio. til at dække et underskud i økonomien, at kalde dette et velfærdsløft er ikke korrekt. Jeg er dog utrolig glad for, at forligskredsen valgte at finde pengene til området, så finasieringen følger demografi og kvalitetsstandarder som er et absolut minimum.

Er det så godt nok, nej det synes, jeg måske ikke, at det er. Men vi er på vej. Jeg ville gerne i år have haft råd til at tilføre penge til blandt andet aflastning til børnehandicapområdet og i det hele taget revidere vores kvalitetsstandarder.

I Egedal har vi holdt dialogmøder med vores borgere, og udkommet af dette er blandt andet en handleplan, som skal gøre at vi bliver bedre til at sætte rigtigt ind. Vi skal investere i mennesker og sociale indsatser, fordi det giver det enkelte menneske et bedre liv, og fordi det på den lange bane også bedre kan betale sig for samfundet at sætte ind med rettidig støtte.

Vores største opgave nu er at genvinde tilliden fra vores borgere, få styr på vores processer f.eks. hvordan møder vi borgeren, når de første gang kontakter os, hvordan sikrer vi, at borgeren får et helhedsorienteret indsats, og så skal vi skabe en ny kultur, der sætter borgeren i centrum og hvor ligeværd og samarbejde er vejen frem.

Men det ville nu være bedre, hvis regeringen ville blive en medspiller i bestræbelserne på at sikre et mere værdigt liv til de mennesker, vi hjælper på socialområdet.

Vi skal fremad. Og vi skal #tænkenyt