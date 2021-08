Læserbrev: Lars Winther Andersen svarer udvalgsformand

Egedals folkeskoler er til debat hos Lars Winther Andersen fra Lokallisten Ny Egedal. Modelfoto

Debat Egedal - 26. august 2021 kl. 19:03 Af Lars Winther Andersen, Kandidat KV2021, Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

Kære Betina.

Tak for dit svar på mit læserbrev til debatten omkring folkeskolerne Egedal. Interessant at læse om dine grobunde for at opstille til kommunalvalget, for snart 4 år siden. Min grund til både opstilling og debat er nu ikke vrede, men bekymring.

Vi døjer stadig med en fejlslagen skolereform, der stadig skaber dårlige resultater, mistrivsel blandt skolebørn, og har afstedkommet en lærermangel i Egedal. Derfor er jeg bekymret. Bekymret over at børn ikke får lov til at være børn, og at langt flere børn i Egedal ikke trives i skolen.

Vores børn skal have det godt! Derfor skal vi søge at skabe så gode rammer og kår for dem, som overhovedet muligt.

Jeg taler ofte med lærerkollegaer, der er ansat i kommunen, og hører deres kritik over for måden skolerne bliver administreret. Der er stadigvæk en tilstedeværelsespligt, der virkelig hæmmer og skaber frustration blandt lærerne. En anden alvorlig udfordring, der bidrager til utilfredshed og hyppig udskiftning, er et negativt løngab til vores omegnskommuner.

Det er på Christiansborg regler og retning bliver sat. Men Egedal bør få sat skolerne helt fri i forhold til reformen. Det er et oplagt initiativ kombineret med en økonomisk prioritering af konkurrencedygtige lønninger.

Jeg mener dernæst vi skal se på muligheden for kortere skoledage og fjerne tilstedeværelsespligten helt. Det vil skabe bedre trivsel blandt skolebørn og større arbejdsglæde blandt lærerne. Egedal vil dermed også kunne både tiltrække og fastholde fagligt dygtige lærerkompetencer til den fremadrettede udvikling.

Det vil også fjerne min bekymring. Bekymringen om vores børn og vores fremtid for skolerne i Egedal. En bekymring jeg ved jeg deler med mange borgere i Egedal.

Jeg er glad for du skriver, at der ikke skal lukkes flere skoler i Egedal. Der er naturligvs et økonomisk aspekt, men i min optik vil flere af Egedals lokalsamfund blive ramt af de planlagte skolelukninger. Det tror jeg bliver dyrere for kommunen, og jeg oplever heller ikke borgerindragende visioner for prioriteringerne.

Som lærer ved jeg hvor vigtigt det er at gå glad på arbejde - specielt når man arbejder med børn. Det giver overskud og motivation, til gavn for både indlæring og trivsel hos skolebørnene.

Som kandidat til byrådet for Lokallisten Ny Egedal vil jeg arbejde for disse principper. Forudsat vi begge er så heldige at blive stemt ind til KV2021, ser jeg frem til et oplagt og fornyende samarbejde.

