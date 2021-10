Læserbrev: Kommunalpolitik

Borgerdialog eller blår i øjnene og narresut.

I følge konservativt byrådsmedlem, Christine Søjbjerg drejer det sig om, at skære det hele ud i pap, så også dumme lille mormor kan forstå budskabet.

Hvad med farmor, oldemor eller ditto fædre? Mon det i virkeligheden drejer sig om, hvad flertallet i Egedals Byråd behager at finde relevant at inkludere og informere borgerne om?

Noget af det mest uforståelige er blandt andet, at den radikale spidskandidat, Rikke Mortensen, ikke kan forstå at udviklingen i børnetallet på dagsinstitutionsområdet ikke svarer til Kommunens prognoser. Mon det ikke tyder på, at det er prognoserne, det har

været galt med?

Samtidig klamrer Venstreborgmester Karsten Søndergaard og Bettina Hilligsøe, Venstre-formand for Skoleudvalget, sig med næb og klør til den fejlagtige beslutning om skolelukningerne. De begrunder det ovenikøbet med citater fra de luftkasteller for skoleområdet, som kommunen betalte et konsulentfirma millioner for at frembringe.

Det er uforståeligt, at man tror på, at kvalitet og bedre læringsmiljøer opnås ved at stuve eleverne sammen på for lidt plads. Den konservative formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, Charlotte Haagendrup, fortsætter i samme spor med at bortforklare den effekt skolenedlukningerne har på idræts-organisationernes haltider.

De frivillige organisationer, som står med problemerne, har åbenbart slet ikke den rette forståelse af situationen. Mon ikke det er de beslutninger, Byrådet i flere år har taget på forfejliget grundlag, der er skyld i det kaos, kommunen nu befinder sig i?

Hovsaløsninger og akutvedtagelser i byrådet er, hvad borgerne

i Egedal nu er vidne til. Det er absolut uforståeligt også for andre end lille dumme mormor. Derfor kan det være svært at at nære tillid til de såkaldte ansvarlige politikere i Byrådet.

Selv dialogkaffe kan næppe råde bod på dette. Nej tak til kage ved Kommunevalget i november.