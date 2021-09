Jan Gindrup svarer borgmester Karsten Søndergaard i sagen om regnbueflaget i kommunens flagstang.

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Jan Gindrup svarer Karsten Søndergaard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Jan Gindrup svarer Karsten Søndergaard

Jan Gindrup svarer Egedal-borgmester Karsten Søndergaard i forhold til sagen om regnbueflaget i flagstangen foran Egedal Rådhus

Debat Egedal - 01. september 2021 kl. 09:29 Af Jan Gindrup, Farumvej 50, 3660 Stenløse Kontakt redaktionen

Jeg har læst borgmesterens svar på mit læserbrev om regnbueflag ved rådhuset, og ved ikke om jeg skal grine eller græde.

Først fordi jeg naivt håbede, borgmesteren ville tage den høje hest og flage Dannebrog af fornuft, respekt for Danmark og netop ved ikke at vise politiske holdninger via en flagstang, i stedet for, som han har valgt og hvad jeg ønskede at undgå, at kaste det her ud i en diskussion, der kun kan føre til helvede.

Det er svært ikke at se borgmesteren som populist på de brede ufarlige linier. Personligt kan jeg kun genkende borgmesteren som politisk synlig i få tilfælde: Nærværende om flaget, hans dialogsamtaler med borgerne (hvor jeg opfordrer alle til at møde op, da han sidder ret alene) og hans reklamer i aviser, hvor han i bedste Peter AG Nielsen rocksanger stil, fremstår i diskodanser-silhouet med en finger i vejret, under teksten: "Egedal: ER I DÈR!"

Derudover må jeg erkende, at jeg ikke aner noget som helst om, hvad borgmesteren står for.

Dernæst, fordi en borgmester åbent erkender, at han ikke ved, at alle signaler han og andre politikere sender ud ER politiske, er enten udtryk for komplet mangel på politisk (dér var ordet igen!) forståelse eller lusket indføring af holdninger under en "vi-lader -som-om-vi ikke-ved-hvad-vi-gør" facade, som også er .... politisk!

Er det første tilfældet, skulle borgmesteren måske finde en anden branche, han bedre forstår.

F.eks bankverdenen.

Et regnbue flag er i den grad et politisk signal.

Der er stabler af debatter om pride, lqbgt, raceproblemer, etc ved f.eks sportsstævner, hvor sportsstjerner kritiseres for at stikke en næve i vejret eller Take-a-knee, fordi deres gestus`er netop er : Politiske!

Borgmesteren skriver, at han med regnbueflaget anerkender og bakker op om mangfoldighed.

Det er åbenlyst ikke gensidigt, for Priden proklamerer stolt, at de udelukker hvide heteroer fra deres arrangementer.

Dermed sender borgmesteren med sit flag støtte til en gruppe, der åbent erkender sig til både sex- og racisme og dermed mod mangfoldighed.

Jeg er helhjertet med på borgmesterens quest for et bedre samfund, som han er velkommen til at føre under eget flag hjemme i privaten eller på valgturné.

Bare ikke på borgernes vegne fra borgernes flagstang, uden han som minimum har spurgt et flertal af beboerne i Egedal, hvad de synes om det.