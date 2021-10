Venstre-kandidat Henrik Iversen vil have et højere fokus på de ældre. Her ses plejecenteret Egeparken.

Læserbrev: Hvordan løfter vi vores handicappede og ældre i Egedal?

"Vi skal blive ved med at sikre der er boliger nok til de ældre og forsætte den gode byudvikling med både ældre boliger og handicap boliger," skriver Henrik Iversen, byrådskandidat for Venstre i Egedal

Henrik Iversen, byrådskandidat for Venstre Egedal, Bækkegården 47, 3650, Ølstykke

Jeg vil gerne komme med et forslag, det kunne være at få oprettet en "Social-Telefon" hotline, hvor man har mulighed for tale direkte med 1 visitator, eller en rådgiver således vi undergår svigt af vores borgere.

Her skal man kunne ringe ind som borger eller pårørende og få svar på generelle spørgsmål omkring handicappede eller socialt svage, og få kvalificeret vejledning, til gavn for alle.

Det skylder vi vores handicappede og socialt udsatte borgere, at Egedal kommune rigtig gerne vil hjælpe dem og vejlede dem i hvilke muligheder der kan tilbydes af hjælp i kommunen, indenfor de rammer som der nu er afsat, og hele tiden være i dialog med dem som måtte have svært ved at få en hverdag til af fungere.

Der skal også være forskellige tiltag som kommunen kunne tilbyde, for eksempel en støtteperson, handicaphjælper, ledsager eller lignende som for mange ville gøre en rigtig stor forskel

Når vi så taler om handicapområdet ved jeg at der allerede nu er afsat penge i budgettet til at få løftet de kommunale opgaver på området, og jeg mener at disse tiltag er den rette vej at gå.

De ældre skal også sikres samme hjælp og omsorg og skal ikke lade sig nøjes med kun at komme i bad et par gange om ugen, der skal vi sikre at der sker når der er behov eller det bliver efterspurgt. Samtidig skal vi også blive ved med at sikre der er boliger nok til de ældre og forsætte den gode byudvikling med både ældre boliger og handicap boliger. Jeg ser gerne at denne hjælp bibeholdes i det kommunale regi så mener jeg vores ældre får den bedste pleje, modsat den billigste i licitation

Det vil jeg rigtig gerne være fortaler for i byrådet.