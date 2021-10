Torben Jensen skriver om området omkring Kong Svends Høj og Panoptikon i Smørum. Privatfoto

Læserbrev: Hvem skal jeg stemme på?

Torben Jensen fra Smørum skriver om to emner, som ligger ham på sinde, inden næste måneds kommunevalg

14. oktober 2021
Af Torben Jensen, Kongeskrænten 49, 2765 Smørum

To emner som ligger mig på sinde er:

(1) Egedal kommunes troværdighed er sat på spil af de seneste byggeplaner for området omkring Kong Svends høj i Smørum fremlagt i forslag til kommuneplan 2021.

I kommuneplan 2013 var et stort område vest og nord for Kongeskrænten i Smørum udlagt til bebyggelse. Dette område blev i kommuneplan 2017 fritaget for bebyggelse. Da kommunen solgte området, der senere blev til bebyggelsen Kongeskrænten stod der i udbudsmaterialet og lokalplanen (44-2016), at det ville være den sidste bebyggelse omkring Kong Svends høj med 9 Ha grønne områder vest for. Da kommunen lagde lokalplan for området syd for Schæfergården blev det bemærket at området Nord for skulle friholdes for bebyggelse og trafik (53-2018).

Efter at husene på Kongeskrænten er blevet solgt og folk er flyttet ind, så ønsker kommunen nu at genindføre bebyggelsen som i 2017 var blevet sløjfet (Kommuneplan 2021 BE-38). Dette sker i direkte strid med hvad kommunen i udbudsmateriale og lokalplaner tidligere har lovet i forhold til anvendelse af området.

Hvis Egedal skal være en troværdig partner fremover, så bliver man nødt til at kunne stole på hvad kommunen lover. Man bliver derfor nødt til at bibeholde byggefelterne fra 2017 planen i forhold til området mellem Kong Svends Høj, Tværvej og Kildedal St.

Hvis man undlader at gøre dette vil Egedal kommunes ry og rygte som en troværdig partner man kan stole på, lide et alvorligt knæk. Hvor borgerne kan sikkerhed for deres langsigtede investering i boliger.

(2) Bevarelsen af Smørums bedste udsigt og solnedgang.

Området omkring Kong Svends Høj og Panoptikon i Smørum er kendt som byens bedste solnedgang. Det er en både naturperle og kulturhistorisk perle. Samtidig er Panoptikon og området omkring, det sidste sted i Smørum nord med ubrudt udsigt over de grønne kiler og marker, som Egedal er så berømt for. Området benyttes ivrigt af: beboere, barnevogn, motionsløbere, pensionistudflugter, børneinstitutioner, ja selv Dronningen er kommet forbi til indvielsen af Panoptikon for at nyde udsigten og historien.

Med den foreslåede industri nord for Schæfergården (og perspektivområdet vest for Tværvej), så vil denne naturperle blive spoleret. Kommunen har foreslået en begrænsning af højden på byggeriet, men det laver ikke om på at Smørum borgernes sidste chance for uhindret at se ud over markerne og solnedgangen endegyldigt vil forsvinde.

Hvem vil kæmpe for:

(1) bevare Egedal kommune som en troværdig samarbejdspartner og

(2) bevare Smørums bedste udsigt/solnedgang til glæde for alle Smørums borgere?