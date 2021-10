Læserbrev: Helhed og frie valg i ældreplejen

Betina Hilligsøe, byrådskandidat for Venstre i Egedal, sætter i dette læserbrev fokus på ældreplejen

Af Betina Hilligsøe, byrådskandidat for Venstre i Egedal

I det følgende drejer mit indlæg sig om ældreplejen hos ældre, der bor i deres private hjem.

For nylig havde jeg lejlighed til at høre en gruppe ældre tale netop om dét emne. De var alle velfungerende ældre, som endnu ikke havde brug for pleje, men hvor jeg fornemmede en stille frygt for, når den tid kommer.

Der blev således givet flere eksempler på, hvor plejen fungerer mindre godt eller ligefrem uhensigtsmæssig. Jeg bringer her et af eksemplerne, som var hos en ældre, som ikke selv kunne noget i hjemmet, men modtog pleje fra kommunen.

En dag bad den ældre vedkommende personale om at tage frokosttallerknerne med ud i køkkenet og sætte dem ned i opvaskemaskinen. Men plejeren sagde, at hun godt måtte tage tallerknerne med ud i køkkenet, men at hun ikke måtte sætte dem ned i opvaskemaskinen.

Det er her plejen virker uhensigtsmæssig og kan ikke undgå at efterlade en sindstilstand af magtesløshed hos den ældre.

Hvis eksemplet er sandt, står vi så i virkeligheden ikke over for et minuttyranni, som stresser både personalet og de ældre?

Gruppen, jeg talte med, nævnte nogle punkter, som de fandt nødvendige for en ordentlig og tryg ældrepleje:

- plejen skal tage udgangspunkt i, hvad den ældre ønsker hjælp til

- tilstrækkeligt med folk til at passe de ældre

- tilstrækkeligt med tid

- at udskiftning af plejepersonalet hos de enkelte ældre begrænses og

- at der af ledelsen udvises synlig ledelse.

Vi i Venstre er parate til at drøfte det politisk med partierne, med ældreorganisationerne og embedsværket og frem for alt vil vi sætte handling bag ord. Det kunne jo være interessant at forfølge nye modeller – med tydeligere udgangspunkt i helheden og frie valg.