Læserbrev: Fortove i Egedal

"Hvordan vil man være det bekendt over for blandt andet de ældre borgere, handicappede, der vil ud at gå en aftentur her i de kommende måneder med risiko for faldskader," skriver byrådskandidat Stig Bundgaard

Af Stig Bundgaard, byrådskandidat for Lokallisten Ny Egedal

Efter at jeg som kandidat for lokallisten Ny Egedal har brugt tirsdag den 14. september på at have været rundt i alle afkroge af Egedal kommune for at se, hvordan fortovene har det, kan jeg konstatere, at det ikke kun er i egen andedam på Bauneholmvej/fuglekvarteret, at det er helt galt.

Der er huller og knækkede fliser alle vegne.

Når man har gået 10 meter, er man tæt på at snuble et par gange enten i hullerne, enten på grund af knækkede fliser eller også fordi fliserne ligger skævt.

Hvordan vil man være det bekendt over for blandt andet de ældre borgere, handicappede m.v., der vil ud at gå en aftentur her i de kommende måneder med risiko for faldskader.

Vi i Lokallisten Ny Egedal kan ikke forstå, at der ikke bliver taget hånd om den slags i kommunen.

Vi har selvfølgelig "tip Egedal" men.... Vi mener i Lokallisten Ny Egedal, at vi jo ikke kan tippe "hele" kommunen.

Der skal langt mere til.