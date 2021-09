Fantasihaven i Smørum er den nyeste daginstitution i Egedal Kommune.

Læserbrev: Fokus på de mindste børn nu!

"Der skal indføres minimumsnormeringer i Egedal kommune af uddannede og engagerede pædagoger, og ikke som nu, hvor det øvrige personale f.eks. det administrative indregnes," skriver Ulrik John Nielsen, spidskandidat for Lokallisten Ny Egedal

Debat Egedal - 23. september 2021 kl. 09:31 Af Ulrik John Nielsen, spidskandidat for Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

I Lokallisten Ny Egedal har vi skrevet det før, og nu gør vi det igen.

Det er os ubegribeligt, at der politisk ikke er langt mere fokus på netop dette område også set i lyset af, at der efter sidste kommunalvalg blev nedsat et helt nyt udvalg (familieudvalget), der netop skulle have 100% fokus på kommunens institutioner til de mindste.

Her må jeg bare sige, at Lokallisten Ny Egedal ikke er imponeret over, hvad der er sket på området under Familieudvalget, og at man fra dag 1 har været på bagkant i forhold til befolkningsprognoserne. Efter at have talt med rigtigt mange børnefamilier i Egedal, er denne opfattelse den samme. Der tales meget, men der er alt for lidt handling.

Der skal indføres minimumsnormeringer i Egedal kommune af uddannede og engagerede pædagoger, og ikke som nu, hvor det øvrige personale f.eks. det administrative indregnes.

I Egedal vil vi gerne "verdens bedste hverdag". Verdens bedste hverdag hos børnefamilierne er at kunne aflevere sine børn i den lokale institution, hvor der er tid, overskud og plads til børnene.

Efter at have talt med flere herboende pædagoger, der udtaler, at de ikke vil arbejde i en in-stitution i Egedal Kommune på grund af forholdene for børn og pædagoger, men hellere vil pendle ud af kommunen til vores nabokommuner, står det klart, at det område MÅ, SKAL og BØR prioriteres politisk.

Vi fra Lokallisten Ny Egedal stemte, i forbindelse med budgetforhandlingerne, for at der bl.a. afsættes øget økonomi til at fastholde vores dygtige pædagoger, så de ikke flytter til en nabokommune.

Det vil Lokallisten Ny Egedal arbejde for.