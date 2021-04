Læserbrev: Flere flygtninge til Egedal

Det er lige offentliggjort, at vi er Danmarks bedste kommune. Men der er stadig rigeligt at tage fat på, for hvor gode er vi egentlig for dem, som er unge eller enlige eller borgere der rammer en livskrise, der gør at de mangler/ønsker et sted at bo????? Klippe-korts ordningen for de ældre, som de skal visiteres til, ser vi gerne udvidet yderligere end den nuværende form.