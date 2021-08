"Regnbueflaget er et fint symbol på mangfoldighed," skriver en læser.

Læserbrev: Fint svar, borgmester

"Det var godt at se, at rådhuset benyttede lejligheden til at benytte flaget i prideugen," skriver en læser fra Stenløse

Debat Egedal - 28. august 2021 kl. 15:40 Af Leif Rasmussen, Tjørnevej 14, 3660 Stenløse Kontakt redaktionen

Til Jan Gindrups læserbrev om regnbueflaget i flagstangen ved Egedal Rådhus.

Det var godt at se, at rådhuset benyttede lejligheden til at benytte flaget i prideugen.

Ja, det er et fint symbol på mangfoldighed. Netop respekten for mangfoldighed er vigtig for at vi kan begå os sammen uanset hvilken baggrund eller holdning vi har kønsmæssigt, race, politisk, religiøs, nationalitet.

Der har været nok kampe, især voldelig, der har været med til at ødelægge enkelt personer eller gruppers liv og hverdag. Her giver flaget lejlighed til eftertanke.

Kære Jan Gindrup - benyt lidt tid på at fundere lidt over hvad den enkelte farve symbolisere: Rød for helbredelse, gul for sol, grøn for naturen, blå for kunst og violet for ånd.

