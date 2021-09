Der er mere debat om sagsbehandlingsklager til kommunens borgerrådgiver.

Læserbrev: Er blevet bekendt med hvilke klager, der bliver behandlet af borgerrådgiveren

Nyt læserbrev fra Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd, om borgerrådgiveren i Egedal Kommune

Debat Egedal - 02. september 2021 kl. 09:06 Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd Kontakt redaktionen

Efter min overbevisning er det et fåtal af klager, som Egedal Kommune modtager om året, der lander på borgerrådgiverens bord.

I 2020 var det i alt 58 klager; dvs. lidt mere end én om ugen i gennemsnit. Ud af de 58 klager gav det anledning til kritik i 3 sager, dvs. ca. 5%. Ikke meget. Det er da positivt.

Jeg er blevet belært med, at det kun er de klager, som sendes direkte til borgerrådgiveren, eller som borgmesteren beder om, der tages hånd om. Altså 58 sager i 2020. Alle andre klagesager ser borgerrådgiveren ikke. Det gør andre.

Hvor mange har læst hele borgerrådgiverens 10 siders beretning 2020 med tilhørende bilag? Mit bud, - det er ikke ret mange, - dog lige med undtagelse af en journalist fra Lokalavisen. Beretningen blev taget til efterretning på sidste Byrådsmøde - uden nogen form for bemærkninger.

En beretning, der omhandler relativ få klagesager, og som sådan ikke kan være repræsentativ for alle klagehenvendelser til Egedal Kommune i 2020.

I beretningen for 2020 skriver borgerådgiveren bl.a.: "Antallet af henvendelser er steget. Dette skyldes bl.a., at borgerrådgiveren fra oktober 2019 har ændret registreringsmetode, således at alle henvendelser fremadrettet vil blive registreret hos borgerrådgiveren."

Ovennævnte kan godt opfattes, som borgerrådgiveren nu har kendskab til alle henvendelser omkring klager i kommunen. Det har jeg helt misforstået. Det gælder kun klager og henvendelser, der indgår direkte til borgerrådgiveren eller fra borgmesteren. Alt andet er borgerrådgiveren uvedkommen.

I beretningen står der endvidere: "Borgerrådgiveren skal hjælpe borgerne og varetage borgernes retssikkerhed i forhold til administrationens sagsbehandling og opgaveudførelse i øvrigt."

Her er jeg også blevet belært med, at borgerrådgiveren rejser ikke kritik af egen fri vilje i sager vor der beklages betydelige sagsbehandlingsfejl i de udsendte besvarelser - uden at den enkelte borger selv har bedt borgerrådgiveren om det. Er det at hjælpe og varetage borgernes retssikkerhed i forhold til administrationens sagsbehandling og opgaveudførelse i øvrigt - ved at undlade at gribe ind på borgernes vegne. Nej, det er det ikke. Borgerne oplever i en del tilfælde en afmagt overfor "systemet" og opgiver helt.

Det vil sige, at borgerrådgiveren ikke ser en klage over et afslag på f.eks. et hjælpemiddel, som efter genvurdering skal sendes til Ankestyrelsen. Det vil være mere konstruktivt og givtigt, hvis alle henvendelser til Egedal Kommune i forbindelse med klager (Tilsynsrapporter, klager over hjælpemidler og fra handicap området, sager til/fra Ankestyrelsen mv.) blev registreret et sted.

Det være sig klager til borgmester, direktører, centerchefer, ledere mv., og at de af kommunen selv fastsatte svar- og sagsbehandlingstider blev overholdt. Disse klagesager er helt uden for borgerrådgiverens arbejdsområde i dag. Det er ikke "Verdens bedste hverdag". Det kan blive bedre. Og det bliver det også ved, at borgerrådgiveren fremadrettet vil blive mere opmærksom på formuleringerne i den årlige beretning. Om alle klagesager i fremtiden kommer til borgerrådgiverens kendskab, er dog usikkert.