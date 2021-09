Læserbrev: Det halter med hallerne

Charlotte Haagendrup, der er formand for kultur- og fritidsudvalget i Egedal udtaler i Lokalavisen, at idrætten ikke er under afvikling i Egedal. Det håber jeg heller ikke.

Men så skyldes det ikke hende, men at vi har nogle utroligt aktive idrætsforeninger. Uanset, at der ikke er forståelse hos udvalgsformanden om, at der mangler haltimer, forsøger idrætsforeningerne at klare dagen og vejen med alt for så haltimer. De kæmper en brav kamp.

Idrætsforeningerne har sagt det mange gange før. Der mangler haller, mindst en i Ølstykke og en ny hal 3 i Smørum. Stenløse har det heller ikke for godt. Heldigvis har private finansieret en hal i Ølstykke.

Tusind tak for det!

Når man tillægger, at befolkningstallet i kommunen i vokser hurtigt, at der planlægges nedlagt to haller på Søagerskolen og Toftehøjskolen, og der i forvejen var en stor mangel på haltimer, burde udvalgsformanden for lang tid siden i sit formandsvirke have arbejdet hårdt og intenst på at få bygget flere haller. Nu vil hun spise de idrætsglade af med multisale på skolerne. Det er ikke rettidig omhu.

Jeg har mange gange sagt, at der skal ske en harmonisk udbygning af kommunen. Når man vil bygge meget, som f.eks. i Egedal by eller i Smørum, skal der samtidig med disse byggerier etableres bl.a. kultur- og fritidsfaciliteter. Jeg har kun hørt udvalgsformanden sige, at vi vil udarbejde en plan for hallerne. Intet er sket, og tingene er bare blevet værre for hver dag.

Jeg foreslog også, at der skulle etableres egentlige haller på skolerne og ikke skole-multisale, som nu er under etablering. Disse sale kan være ganske gode, men de skaber ikke flere haltimer. Ja, og omklædningsfaciliteter er der ikke til dem. Hvor var udvalgsformanden for idrætslivet henne den gang? Ikke på idrætslivets side.

Der er derfor ikke noget at sige til, at foreningerne føler sig glemt og gerne vil demonstrere. Der er behov for en ny idræts- og foreningspolitik, og det kan kun gå for langsomt.