Læserbrev: Det givende sammenhold - sport og fritid

"Vi skal som kommune give foreningerne de bedste muligheder for at udvikle sig," skriver Morten Marstrand, byrådskandidat for Lokallisten Ny Egedal

Debat Egedal - 03. september 2021 kl. 13:25 Af Morten Leonhardt Marstrand, byrådskandidat for Lokallisten Ny Egedal

For Lokallisten Ny Egedal er de lokale fællesskaber mellem borgerne nøglen til trivsel og sammenhold.

Et særligt område jeg brænder for, er det givende sammenhold hvor vi ambitiøst kan sætte fokus på om børn og unge i Egedals lokale samfund. Det fællesskab børn og unge mærker i foreninger giver dem en uvurderlig ballast i deres udvikling af både sociale og uddannelsesmæssige kompetencer.

Derfor er det vigtigt at vi, i et inddragende samarbejde, er i tæt kontakt med Egedals foreninger, for at prioritere og støtte deres arbejde. Vi skal som kommune give foreningerne de bedste muligheder for at udvikle sig.

Faciliteter skal prioriteres og tværfaglige netværk etableres for at styrke samarbejdet foreningerne imellem. Der er så meget ekspertise at hente hos de dedikerede ressourcer i foreningslivet i de enkelte byer og lokalsamfund. Vi skal turde at hjælpe og lytte til dem.

Vi skal være ambitiøse og innovative. Det gør en forskel at kunne justere og nytænke. Svømmeklubben skal fx have de rette forhold og forudsætninger til at motivere børnesvømmere til OL-atleter.

Vi har brug for at klubberne kan prioritere nye træningsmuligheder. Det kunne f.eks. være en kunststof fodboldbane mere i Smørum, som vil give klubben endnu bedre muligheder for optimal træning hele året.

Vi skal også turde introducere nye sportsgrene. I skrivende stund er padel tennis den hurtigst stigende sportsgren. Vi har ingen baner i Egedal! Kan vi ikke tilbyde de attraktive muligheder for sammenhold søger Egedals borgere til andre kommuner, hvor tilbuddene blomstrer.

Jeg ved hvad der skal til for at støtte og styrke foreningslivet. Jeg har i 20 år arbejdet som professionel træner og kender den nødvendige synergi mellem organisationer og foreninger, der er så inspirerende og væsentlig for borgere i Egedal i almindelighed men børn og unge i særdelshed.

Det givende sammenhold er også et sammenhængende fællesskab. Herfra spirer kreativitet og initiativ.

Som kandidat til Byrådet for Lokallisten Ny Egedal vil jeg arbejde for vi støtter fællesskaber lokalt og på tværs i Egedal omkring sport og idræt, aftenskoler og friluftsliv - et socialt liv med mange netværk.

Jeg inviterer gerne til dialog om hvordan vi i Egedal kan gøre endnu mere for jeres forening.