Læserbrev: Derfor stiller jeg op til byrådet for en lokal liste

"På skoleområdet er en borgerinddragende strategi utydelig," skriver Morten Leonhardt Marstrand, kandidat for Lokallisten Ny Egedal

Af Morten Leonhardt Marstrand, kandidat for Lokallisten Ny Egedal

Kommunalvalg er lokale valg. Kommunale valg bør handle om at sikre det bedste nærdemokrati. Det bør handle om at skabe et kommunalt fundament, der både visionært og administrativt kan udvikle sig men i særdeleshed yde tryg støtte til den enkelte borger.

Konkrete mærkesager for kommunale lokalsamfund løses ikke nødvendigvis bedst af partipolitiske ideologier. De gennemføres optimalt ved borgerinddragelse.

Som borger i Egedal har jeg ofte undret mig over beslutninger og rammer på områder, der virkelig påvirker min hverdag. På skoleområdet er en borgerinddragende strategi utydelig. Den lave prioritering af de ekstremt vigtige styrkende fællesskaber som foreninger, idræt og aktiviteter giver på tværs af alder, bekymrer mig. Desuden finder jeg det besynderligt at et væsentligt område som vores erhvervsliv ikke prioriteres mere inddragende og engageret, som et vigtigt aktiv for udvikling.

Præsenteret for visionerne bag Lokallisten Ny Egedal engagerede jeg mig med det samme i arbejdet! Det bar præg af en pionerånd, men også et dybt seriøst ønske om at kunne forandre!

Jeg har været medlem af bestyrelsen siden opstart. Det er en afgørende målsætning for mig at politisk ideudvikling bliver udført ordentligt og med respekt for borgerne!

Jeg vil bruge mit kandidatur til kommunalvalget til dialog om mine lokalpolitiske mærkesager. Men i Lokallisten Ny Egedal har vi også et fælles ansvar for at formidle idegrundlaget for en borgerinddragende liste! Det er visionært og det kan få enorm værdi for nærdemokratiet i Egedal.

De næste uger kommer vi rundt lokalt i Egedal for at kortlægge fokusområder. Jeg glæder mig til at møde rigtig mange borgere og blive inspireret til løsningsmodeller.