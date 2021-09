Byrådskandidat fra Lokallisten Ny Egedal ønsker livestreaming af byrådsmøderne i Egedal. Her er det nuværende byråd samlet til møde i starten af byrådsperioden.

Læserbrev: Derfor har livestreaming af byrådsmøder særlig interesse for Ledøje-Smørums borgere

"For borgerne i Ledøje-Smørum området vil mulighed for livestreaming være af særlig interesse, da området ligger geografisk længst væk fra rådhuset i Ølstykke," skriver byrådskandidat Kristian Petersen Nørgaard

Debat Egedal - 09. september 2021 kl. 10:20 Af Kristian Petersen Nørgaard, Erantishaven 104, 2765 Smørum, byrådskandidat for Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

Kære medborgere i Egedal.

Lokallisten Ny Egedal foreslog ved sidste års budget forhandlinger, at der igen skal livestreames fra byrådsmøderne. Ved afstemning i byrådet blev udfaldet desværre, at kun Lokallisten Ny Egedal og SF stemte for, mens de øvrige partier var imod, og vil skyde beslutningen til efter kommunalvalget.

Dette beskriver Lokallisten Ny Egedals borgmesterkandidat, Ulrik John Nielsen, i sit læserbrev "Borgerinddragelse er Lokallisten Ny Egedals DNA".

For borgerne i Ledøje-Smørum området vil mulighed for livestreaming være af særlig interesse, da området ligger geografisk længst væk fra rådhuset i Ølstykke. Udfordringerne med den lange geografiske afstand hjælpes bestemt ikke på vej af de særdeles begrænsede busforbindelser i Ledøje-Smørum området. Ønsker man f.eks. at nå et byrådsmøde fra Ledøje Forsamlingshus eller Søagerskolegrunden en onsdag aften med offentlig transport, tager det ifølge rejseplanen omkring 45 minutter hver vej.

Har man bil, kan rådhuset nås hurtigere. Men for mange familier, vil det være en udfordring hvis bilen "beslaglægges" hele onsdag aften af den ene part. Endvidere kan der være logistiske udfordringer, f.eks. for enlige forældre med begrænsede muligheder for børnepasning. Her er livestreaming reelt den eneste mulighed for at følge byrådsmøderne.

Ofte vil borgerens ønske om at følge byrådsmødet relatere sig til et enkelt eller få punkter, og her vil livestreamingen give en realistisk mulighed for at deltage i den demokratiske proces og derved styrke interessen for det nære demokrati.

Desværre betyder modviljen fra det siddende flertal i byrådet, at borgerne i Ledøje-Smørum, distanceres unødvendigt fra den lokalpolitiske proces. Lad os hellere inddrage alle borgere i Egedal kommune ved let adgang til at følge byrådsmøderne via livestreaming, som Lokallisten Ny Egedal ønsker.