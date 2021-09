Klima-indsatsen er til debat i Egedal. Foto: Hayati Kayhan/Hayati Kayhan - stock.adobe.com

Læserbrev: Der er kun 1,36 millioner kr. til øget velfærd i Egedal 2022

Karen Juul, byrådskandidat for SF Egedal, skriver om den kommunale klima-indsats

Debat Egedal - 21. september 2021 kl. 07:10 Af Karen Juul, Æblevangen 69, 2765 Smørum, kandidat for SF Egedal Kontakt redaktionen

I et læserbrev den 20/9 skriver Nis Benn, at byrådets budget for 2022 i Egedal Kommune mangler øgede indsatser for klimaet.

Jeg er helt enig i, at tiltag for at forbedre klimaet haster - og der er ikke afsat midler på budgettet til at øge klimatilpasningen. Dette er et område, som er meget vigtigt for mig.

Men Nis Benn nævner, at der er afsat 50 mio. kr. til øget velfærd. Gid det var så vel!!

Af de ca. 50 mio. kr. går de 14,8 mio. kr. til et øget antal børn og 4,6 mio. kr. til flere ældre. 29 mio. kr. går til at dække et underskud på det specialiserede område - det er et område, hvor borgerne har lovbestemt krav på bestemte ydelser. Dette område har i flere år været (bevidst?) underbudgetteret, så man i løbet af året har måttet lave tillægsbevillinger. Her i 2021 altså 29 MIO kr., som man nu har hævet næste års budget med.

De 48,4 mio. kr. er altså alene budgetkorrektion og demografisk opskrivning. De resterende 1,363 mio. kr. går til skoleområdet (413.000 kr.), ældreområdet (250.000 kr.), tilskud til sportsaktiviteter til børn (200.000 kr.) og borgerdialog (½ MIO kr.).

At velfærdsløftet er så magert, er grunden til, at SF som det eneste parti står uden for budgetforliget for 2022. Når borgmester Karsten Søndergaard påstår, at man leverer velfærdsløft på 50 mio. kr., stikker han blår i øjnene på borgerne.