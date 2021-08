Søagerskolen i Smørum er til debat hos formanden for Kultur- og Erhversudvalget. Arkivfoto

Læserbrev: Borgermøde - lukket fest, eller Gate crashing?

"Jeg synes det er ærgerligt, at når der etableres en mulighed for borgerinddragelse og dialog med de direkte berørte naboer, så risikeres det forstyrret af en flok velmenende politikere, der ser det som deres ret, at benytte et hvert møde, som platform for kommunikation af deres holdninger," skriver Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget

Debat Egedal - 26. august 2021 kl. 10:14 Af Charlotte Haagendrup, byrådsmedlem for Konservative i Egedal Kommune Kontakt redaktionen

Bettina Zarp skriver i sit læserbrev om et møde angående Søagergrunden i Smørum, hvor Lokallisten blev nægtet adgang.

Ja, man kan som læser nærmest mærke indignationen over, at hun med en skare fra Lokallisten Ny Egedal var troppet uanmeldt op, blev forment adgang til et lukket informations- og dialogmøde, som kommunen havde arrangeret for naboerne til Søagergrunden.

Spørgsmålet om salg og bebyggelse af Søagergrunden har været behandlet i udvalg og byråd, hvor bl.a. Lokallisten Ny Egedal og Bettina Zarp flittigt er kommet til orde, og i øvrigt selv sagt Ja, tak til salgsprocessen, og til den langsigtede budgetplan, som sikrer modernisering af kommunens resterende bygninger.

Men nu vil Lokallisten Ny Egedal en anden vej. Bettina påpeger at hun er borger i Smørum og ikke ønsker at sælge grunden, men nu ønsker andre aktiviteter på grunden. Det er derfor Bettina Zarps rettighed, lader hun forstå, at hun må have ret til at deltage i mødet (og påvirke med hendes holdning og mening om dette?!?) uagtet om hun er inviteret eller ej.

Jeg synes det er ærgerligt, at når der etableres en mulighed for borgerinddragelse og dialog med de direkte berørte naboer, så risikeres det forstyrret af en flok velmenende politikere, der ser det som deres ret, at benytte et hvert møde, som platform for kommunikation af deres holdninger.

Lokallisten Ny Egedal benytter ellers enhver lejlighed til at stå vagt om borgerinddragelsen i kommunen. Men når jeg læser Bettina Zarps indlæg, har jeg svært ved at forstå, hvad de egentligt mener med borgerinddragelse.

Borgerinddragelse, borgernes adgang og dialog med byrådspolitikerne er centralt for vores demokrati, og det Det Konservative Folkepartis har altid været kendt for at arbejde for mere nærdemokrati, mere inddragelse og selvstændighed til borgerne. Endda længe før Lokallisten Ny Egedal kom til. Men er det borgerinddragelse, når Lokallisten Ny Egedal bliver et ekko for de højest råbende. Eller er det borgerinddragelse, når Lokallisten Ny Egedal ændrer kurs og hopper fra sag til sag? I mine ører klinger det desværre mest af populisme.