Læserbrev: Bjarne Larsen svarer Egedals centerchef efter avis-kritik

"Centerchefen kan ikke komme uden om, at der sort på hvidt står i rapporten, der er lavet af kommunens borgerådgiver, "at der i flere af centrenes besvarelser beklages betydelige sagsbehandlingsfejl", skriver Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd

Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd

Mikkel Solgaard Bojsen-Møller, chef for Center for Administrativ Service i Egedal Kommune, mener, at fokus bør være på flere tilfredse borgere - og mindre kritik af kommunens sagsbehandling. "Jeg er rigtig ked af den vinkling, som Lokalavisen har valgt i deres artikel om rapporten."

Centerchefen kan ikke komme uden om, at der sort på hvidt står i rapporten, der er lavet af kommunens borgerådgiver: "at der i flere af centrenes besvarelser beklages betydelige sagsbehandlingsfejl, som ville have givet anledning til kritik, hvis borgeren havde bedt om en udtalelse fra borgerrådgiveren."

Lokalavisen og journalisten gør bare deres pligt og arbejde for at formidle til omverden en forståelse af, hvad "betydelige sagsbehandlingsfejl" dækker over. Det er ikke noget Lokalavisen har skrevet, men læst.

Betydelige sagsbehandlingsfejl er for mig alvorlige, som der skal gøres en helhjertet indsats for at få rettet op på; så det ikke sker mere fremadrettet. Det vil give endnu flere tilfredse borgere. Så vil centerchefen også opleve at få mindre kritik af kommunens sagsbehandling.

På sidste møde i Social- og Sundhedsudvalget blev der orienteret om en Tilsynsrapport fra Solkrogen (på baggrund af klage), som var mindre god og udløste et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed - efter ca. 10 måneders behandlingstid. Der blev klaget til Egedal Kommune - såvel politikere som topembedsmænd mv., medio 2020.

Umiddelbart kan jeg ikke se, at denne alvorlige klagesag indgår i borgerrådgiverens beretning, samt det tilhørende bilag. Er der andre klagesager, der ikke er medtaget.

