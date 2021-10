Fra et tidligere, virtuelt byrådsmøde. Det bør være permanent, mener en læser.

Læserbrev: Alle offentlige møder bør sendes virtuelt

Stig Bundgaard, byrådskandidat for Lokallisten Ny Egedal, har sendt følgende læserbrev

Debat Egedal - 08. oktober 2021

Det er ubegribeligt, at alle offentlige møder ikke sendes virtuelt!

Som borger her i kommunen, samt formand for Foreningen Bevar Stenløse å, samt nu også som kandidat for Lokallisten Ny Egedal, har jeg påpeget over for kommunen op til flere gange, at de burde sende alle slags møder virtuelt.

For mit, samt lokallisten Ny Egedals vedkommende, drejer det sig om forståelse for, at andre borgere såsom handikappede, ældre borgere, børne familier eller borgere der bor langt fra rådhuset, eksempelvis fra Hove, Tangbjerg, Smørum mm., og som ikke har eget transportmiddel og har vanskeligt ved at komme frem med offentligt transport, også kan følge med i hvad der foregår på møder på rådhuset.

Nu her 12. oktober, hvor der igen er borgermøde på rådhuset om borgerdialog, har jeg igen spurgt ind til om det sendes virtuelt...svaret er igen nej at det kan man ikke!!!

Jeg har ovenikøbet både fået svar skriftligt samt på min telefonsvarer om dette.

Det kan så undrer mig, at det godt kan lade sig gøre at sende møder virtuelt fra borgmester Karsten Søndergaards SOS møder og Pop UP møder, som han har reklameret for fredag d. 1 oktober for på kommunens hjemmeside... Egedal Kommune.

Der burde være lighed for alle partier i kommunen rent reklamemæssigt her i valgkampen, således at vi ikke ender i en anden model - nemlig som i Ishøj.. For det mener jeg nemlig ikke at borgerne er tjent med i Egedal.