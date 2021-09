Byrådskandidat for Venstre ser gerne, at komnmunen laver differentieret åbningstider. Her ses et billede af kommunens nyeste institution, Fantasihaven i Smørum. Arkivfoto

Læserbrev: Åbningstider i Institutionerne i Egedal

Debat Egedal - 03. september 2021 kl. 09:31 Af Henrik Iversen, Bækkegården 47, 3650 Ølstykke, byrådskandidat for Venstre i Egedal Kontakt redaktionen

Vores institutioner i Egedal trænger til at vi får kigget på at indføre differentieret åbningstider, så vi kan tilpasse vores kommune langt bedre som samfundet ser ud anno 2021 og fremadrettet, hvor det ikke længere er en selvfølge at man arbejder fra 8 til 16, og man har kort vej og transporttid til arbejde.

Hvis vi i højere grad skal tiltrække flere børnefamilier i Egedal, så er vi også nødt til at se på åbningstiderne i vores institutioner og dagpasningsordninger således, at det er muligt at aflevere sit barn kl 6 om morgenen, for at møde kl 7 i København, - eller at have mulighed hente sit barn kl 18 på en fredag, fordi man har en lukkevagt i en butik kl 17.30

Lige nu tilbyder Egedal kommune kun pasning i tidsrummet fra 6.30 til og med kl 17, og det er altså desværre ikke godt nok. Det er bestemt ikke tidssvarende og det er ufleksibelt

Jeg så gerne dette blev ændret således at vi laver differentieret åbningstider, således at spørgsmålet om "hvilken institution er bedst i byen", udskiftes med - "hvilken institution passer til mine arbejdstider og til mit barns pasningsbehov?"

Det vil også sætte kommunen på landkortet som tilpasningsvenlig og omstillingsparat, fordi selvom vi som kommune selvfølgelig har pasningsgaranti, gælder garantien kun inden for begrænsede tider i dagtimerne, og det passer ikke helt sammen med for eksempel, at være enlig forældre og skulle arbejde i butik, hvor man møder kl 10 og får fri kl 18 om aftenen.

Så ville det give langt bedre mening at nogle institutioner åbner tidligt, og at andre åbner lidt senere - således får vi dækket behovet for pasning i langt større grad, det vil også effektivisere vores personale timer, således, at vi undgår at der sidder 3 pædagoger om morgenen for at passe 2 børn, og at der om aftenen mangler personale i en fyldt børnehave.

Vores børn, vores ansvar og med det mener jeg - at vi stort set kan "skræddersy" et tilbud til nye tilflyttere og afdække deres behov for pasning i langt højere grad. Det vil give Egedal et spark ind i den nye virkelighed som vi alle befinder os i, samtidig med at vi vil blive mere attraktive at flytte til, i forhold til andre kommuner som ikke har differentieret åbningstider, men fastholder den gamle model.

Det vil jeg i hvert fald gerne arbejde for i byrådet.