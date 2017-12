Send til din ven. X Artiklen: Konstituering uden borgerlige formandsposter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konstituering uden borgerlige formandsposter

Debat Egedal - 13. december 2017 kl. 11:16 Af Jørgen Johansen (K), borgmester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som Konservativ og borgerlig i Allerød kan man ikke være andet end skuffet over konstitueringen efter kommunalvalget. Samtlige udvalg bliver besat med en formand fra ikke-borgerlige partier, og det sker, selv om vi har borgerligt flertal. Det er da lidt tankevækkende.

Forudsætningen for et bredt samarbejde hen over midten er et opgør med A- kontra B-hold. Hvis man ønsker ligeværdige debatter, skal vores roller i byrådet også afspejle dette. Et borgerligt Allerød uden formandsposter besat af borgerlige er ikke holdbart i længden.

Ja, borgmesterposten er jo fortsat borgerlig, og tillykke til Karsten med det. Men det er på et socialistisk fundament. Afspejler det så vores lokalsamfund, eller vil det betyde, at vores byråd for første gang i dets 48 års historie reelt ikke har et borgerligt flertal?

Nej, jeg skriver ikke dette, fordi jeg skuffet (selvfølgelig er jeg det), men fordi jeg mener, vi har de forkerte forudsætninger for et bredt samarbejde, hvis vi ikke alle har ligeværdige udgangspunkter og derfor vil føle, at vi ikke rigtig er accepteret af det øvrige byråd.

Vores fælles Allerød kan selvfølgelig være et udgangspunkt for et bredt samarbejde, men det kræver, at vi bliver enige om en politisk vision for de næste fire år. Det var vi (Socialdemokratiet, Venstre og de Konservative) enige om før valget og konstitueringen. De Konservative vil gerne være med til dette arbejde, men vi forventer, at der laves politik, som afspejler vælgernes beslutning den 21. november.

I min nye rolle som gruppeformand for de Konservative vil jeg forfølge alt det, vi har lovet i valgkampen. Jeg vil gerne søge et bredt samarbejde med hele byrådet, men dog med et borgerligt fundament.