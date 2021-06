Send til din ven. X Artiklen: Ja til nye institutioner i Ganløse og Slagslunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja til nye institutioner i Ganløse og Slagslunde

Debat Egedal - 21. juni 2021 kl. 09:01 Kontakt redaktionen

Bettina Zarp og Ulrik John Nielsen Lokallisten Ny Egedal

Lokallisten Ny Egedal bakker borgerne i Slagslunde og Ganløse op i deres ønske om nye institutioner lokalt.

Det er ingen hemmelighed, at Egedal kommune har vokseværk.

Det er jo skønt, at flere og flere borgere og unge børnefamilier søger i vores retning, men vi må også erkende, at vi bliver nødt til at lytte og handle hurtigt i forhold til de bekymringer, som borgerne i Ganløse og Slagslunde har, når det handler om at få sit barn/børn passet i det område, de selv bor i.

Derfor er det Lokallisten Ny Egedals forslag, at der bliver kigget på den mulighed, at vi benytter længerne fra Liselund og indretter dem til et lille børnehus.

Vores tanke er, at det bliver en lille institution, der er lokalt forankret. Børnehuset kan give de forældre, der på nuværende tidspunkt går og spekulerer på, hvor de skal få deres børn/barn passet henne, frem over kan få ro på deres bekymringer.

Vi mener bestemt heller ikke, at vuggestuebørn skal starte i Slagslunde, hvis de bor i Ganløse, for derefter måske at blive rykket til Ganløse, så snart der er en ledig plads. Nej tak!

Børn har brug for stabile trygge rammer og voksne, så derfor så lidt skift som muligt i barnets/børnenes første leveår.

Vi har også et stort ønske om, at personalet allerede nu bliver rekrutteret til kommunen, da vi jo godt er klar over, hvor svært det er at få besat de uddannede pædagogstillinger.

I skrivende stund er der mange nye pædagoger, der er ved at afslutte deres bachelor.

Det er da dem, vi skal forsøge at tiltrække med de mange ledige stillinger, der er inden for dette felt, så vores forældre kan få det bedste personale til at passe på deres børn.