Hvorfor sælge hele Toftehøjskole grunden?

Debat Egedal - 16. februar 2021 kl. 09:05 Af DEBAT: Christian Sødergren og Allan Bøwig kandidater for DF til KV 2021 Kontakt redaktionen

Ølstykke Der er megen snak om hvad der skal ske med Toftehøjskolens grund i Ølstykke Stationsby. Det viser sig at skolen slet ikke er i så dårlig forfatning, som først antaget.

Vi i Dansk Folkeparti siger: Hvorfor sælge hele grunden?

I nord har vi en skydeklub, en hal, og dertil et fjernvarmeanlæg, som alle lige nu står til at skulle flyttes. Men hvor skal disse aktiviteter egentlig flytte hen? Der har til nu kun været halvdårlige og bekostelige ideer på bordet, og ved at bevare ca. 20.00 kvm. i den nordlige ende, og så behøver vi ikke at spilde penge på det.

Det åbner for en mulig flytning af Ølstykke bibliotek til bygningen, hvor Skydeklubben ligger i kælderen Idag. Det sparer en masse bøvl med at finde nye lokaler til begge, da vi alle godt ved at Ølstykke Bibliotek har begrænsede leveår tilbage, i den nuværende bygning. Denne løsning vil også frigive hele biblioteksgrunden til nye kreative projekter.

Omkring hallen så slås Foreningerne i Egedal hårdt, for at få haltider til alle deres aktiviteter, og kampen bliver kun hårdere, når man fjerner de 2 små haller som er der nu. Vi ønsker vel alle forsat at have et rigt foreningsliv? Så vi mener hallen skal bevares, hvilket så også gælder fjernvarmen. Langs hallen ligger et stykke jord hvor der kan etableres en til skater og boldbane til alle brug.

I området mellem bygningen med skydeklubben og den nuværende P-plads er der ca. 3000 kvm, som kan bevares til anden aktivitet eller udbydes til Rema1000, eller anden detailhandel, som ønsker at skabe en moderne dagligvarebutik.

De resterende ca. 30.000 kvm. I syd, foreslår vi, udlægges til lejeboliger. Dem er der i den grad mangel på i Ølstykke stationsby. Vi ser gerne, at der indtænkes ungdomsboliger, og måske endda et mindre kollegie. Det langt fra er alle unge, som ønsker at begynde deres voksenliv i København. Mange vil gerne blive i nærområdet som de kender.

Denne løsning eller noget der ligner, syntes vi økonomisk hænger bedre sammen. Alle aktiviteter bliver tilgodeset uden at poste formuer, i at finde nye lokaler. Det er da en gevinst for alle.