»Det var et sted, hvor borgere kom for, at få en kop kaffe og en lille hygge sludder med de to skønne damer, Rikke og Vibeke, der drev butikken.«, skriver Bettina Zarp. Foto: Allan Nørregaard

Genbrugseventyret er slut

Ja, i 2017 besluttet det forrige byråd at lukke Smørums genbrugsbutik. En butik der rummede masser af andet end kun salg af genbrugssager. Genbrugssager som ellers ville være blevet smidt i diverse containere på genbrugsstationen. Butikken var utroligt flot indrettet og ud over dét, var det et sted, hvor borgere kom for, at få en kop kaffe og en lille hygge sludder med de to skønne damer, Rikke og Vibeke, der drev butikken.

Det er ingen hemmelighed, at jeg har kæmpet hårdt, for at bevare denne butik, da der var rigtige mange borgere som tilkendegav et ønske om at genbrugsbutikken skulle forblive. Men NEJ, - kun SF og Lokallisten Ny Egedal, vil genåbne og gennemtænke butikken på en ny og spændende måde. Tankerne var blandt andet at få et område, hvor det ville være muligt at sætte brædder/træ, så borgerne kunne få gavn af genbrugstræ. Hertil en lille cafe hvor der ville være mulighed for at få repareret et eventuelt krøllejern eller andre ting, der kunne fikses og ikke smides ud. Disse tiltag var selvfølgeligt tiltænkt at være på frivillig basis.