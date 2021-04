Send til din ven. X Artiklen: Det hænger bare ikke sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det hænger bare ikke sammen

Debat Egedal - 08. april 2021 kl. 15:49 Kontakt redaktionen

Karen Juul Æblevangen 69, 2765 Smørum på vegne af SF Egedals bestyrelse

debat De politikere i Egedal, der støtter Frederikssundsmotorvejens forlængelse, er useriøse, hvis de støtter kommunens energi- og klimaplan.

Egedal kommune har lavet en strategisk klima- og energiplan i februar 2020. Af den fremgår det, at kommunen planlægger, at Egedal Kommune i 2030 har reduceret sin totale CO2-udledning med 50 procent i forhold til udledningen i 2007.

Det er godt, at kommunen har lavet en plan for nedsættelse af CO2-udledning (om end det er mindre end regeringens plan om en betydelig større reduktion).

Men det ser ikke ud til, at de bestemmende politikere mener dette seriøst. Måske tænker de, at det er der ikke nogen, der opdager?

Der lobbyes jo nu heftigt for Frederikssundsmotorvejens forlængelse.

Denne motorvejsudbygning vil efter Vejdirektoratets udregninger i 2030 medføre udledning af 30.000 ton CO2 årligt, faldende til 10.000 ton årligt i 2050.

Faldet fremkommer på grund af et nedsat antal fossil­drevne køretøjer, og man må i beregningerne have forudsat, at al energiproduktion i hele det område, Danmark er forbundet med, bliver fossilfri frem mod år 2050.

For at give en fornemmelse af, hvor meget dette fylder i kommunens regnskab, er her nogle tal fra den strategiske plan:

"CO2-udledningen fra (kommunens egenproduktion er) reduceret fra 10.321 ton i 2007 til 7.374 ton i 2017, svarende til en samlet reduktion af CO2-udledningen på 29 procent."

I kommunens klima- og energiplan står:

"Transportsektoren står i dag for ca. 24 procent af udledningen af CO2 i Egedal Kommune og er en af de største udfordringer i arbejdet for CO2- reduktioner i kommunen, hvor det langsigtede mål for transportsektoren er fossilfrihed i 2050. Der er et stigende energiforbrug til personbiler, der stadig overvejende er forsynet af benzin og diesel. Derudover er der udsigt til en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen... Det betyder flere biler på vejene og dermed mere CO2. Derfor skal der arbejdes på at flytte flere over til offentlig transport, cykel eller et skift til alternative drivmidler."

Vejdirektoratet har selv konkluderet, at motorvejsforlængelsen vil medføre øgning af CO2-udledningen. Strategiplanen anbefaler at nedsætte CO2-udledning bl.a. ved at få borgerne til at cykle mere og i højere grad benytte kollektive transportformer.

Jeg har tænkt på, hvad man skal kalde disse to modsatrettede projekter: øget individuel trafik på en motorvej kontra fine planer om nedsættelse af CO2-udledning.

Jeg vil nøjes med at sige: det hænger bare ikke sammen!