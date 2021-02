Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi skal da have en arkitekturpolitik i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi skal da have en arkitekturpolitik i Egedal

Debat Egedal - 08. februar 2021 kl. 13:53 Af Ulrik John Nielsen Gruppeformand, Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

debat Hos Lokallisten Ny Egedal er vi meget optaget af at udvikle kommunen, så den tager sig så pæn ud som muligt og passer sammen.

Det vil sige, at når vi som kommune udvikler nye områder eller byfortætter i den eksisterende boligmasse, skal tage hensyn til de omkringliggende huse og den byggestil, som er i om-rådet.

Et par af de eksempler, hvor det virkelig er lykkedes, er i Søsum (den gamle købmandsgård) og købmandsgården i Ganløse. Begge ejendomme falder ind i det omkringliggende og det til trods for, at begge ejendomme er blevet større i kvadratmeter, end de tidligere ejendomme, der lå på samme sted.

Nu sker der også en udvikling i Stenløse langs med Frederikssundsvejen, hvor der pt. er en høring ude om et nyt byggeri på Frederikssundsvej 169 - Kornvænget 1A, i lokalplanforslag 63 med områderne Engholm, Møebjerggård, Havrevænget og Kornvænget samt Byvej.

Hvis det står til Lokallisten Ny Egedal, er det vigtigt også at beholde noget grønt og ikke nødvendigvis at plastre et hvert grønt område til med byggeri.

Vi hos Lokallisten Ny Egedal mener ikke, at byggestil og arkitektur passer ind i det eksisterende område, som er et ældre villaområde, hvor naboerne kan se frem til en meget stor bombastisk ejendom i op til 3 etager, der vil blive bygget der.

Ved denne form for byfortætning vil trafikken i det pågældende område også blive belastet betydeligt mere, end den allerede er. Derfor mener vi, at vi skal lytte til naboer og borgere, der bor i disse kvarterer.

Efter at have talt med flere i området og set den debat, der har været om Enkesædet, det grønne område rundt om det og kirken, mener vi fra Lokallisten Ny Egedal, at det er vigtigt, at Egedal kommune arbejder på en ambitiøs arkitekturpolitik, som borgerne kan se sig selv i, og at der også tænkes i det æstetiske.

Vi må godt være kritiske i, hvad der bliver bygget i kommunen! Og sætte ambitionerne højt og tænke bæredygtighed, cirkulær økonomi og en langt mere grøn tilgang, også når det gæl-der fortætning af eksisterende byområder samt lytte til de borgere, der bor i områderne.