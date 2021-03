Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi skal alle dø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi skal alle dø

Debat Egedal - 21. marts 2021 kl. 09:07 Af Ulla Gundtoft Sandbjergvej 13 3660 Stenløse Kontakt redaktionen

Ingen ved på forhånd hvordan og hvornår. Min mand døde 8. marts 2021 efter 10 års sygdom. Parkinsons sygdom var en primær faktor. I starten havde han lidt brug for hjemmepleje, men behovet steg stødt gennem årene. Vi valgte sammen, at han skulle blive hjemme til det sidste. Det ønske blev opfyldt. Men det har godt nok været hårdt.

Hvorfor skriver jeg nu dette. Det gør jeg, fordi borgerne i Egedal skal vide, at vi har et fantastisk dygtigt plejepersonale. Uden dem ville det aldrig kunne lade sig gøre at være meget syg og alligevel få lov at dø i eget hjem.

Jeg kan ikke nøjes med at sige tak til plejepersonalet udelukkende som en notits i en dødsannonce. Det ligger mig meget på sinde, at andre borgere ved, at vi er i trygge hænder i Egedal, når vi bliver alvorligt syge.

I de sidste to år af min mands levetid har vi haft hjemmepleje af to personer minimum fem gange om dagen, sygeplejerske flere gange om ugen samt nattevagt.

Det er virkelig en belastning for en pårørende, for det betyder sådan set, at det er hjemmeplejen, der fastlægger besøgsfrekvenser, og at selvbestemmelsen over egen hverdag forsvinder. Det kan være vildt irriterende, og til tider kan sådan en person som jeg brokke mig over det. Men jeg ved, de kan ikke undværes.

De støtter den pårørende, lindrer den syge og hjælper til, at man kommer igennem den ene dag efter den anden. Det er det, jeg forstår som kærlig omsorg for borgerne.

Jeg var jo formand for Socialudvalget i Stenløse Kommune i 10 år. Jeg kender derfor til for eksempel budgetforhandlinger, og jeg vil sige til de nuværende og kommende byrådspolitiker: I skal og må opprioritere hjemmeplejeområdet - vi kan slet ikke undvære dem. P.t. styrter de rundt for at nå alle de besøg, de har. De bliver frustrerede og kede af det, når de møder borgere, der mere har brug for lidt trøst end et plaster. Men der er ikke afsat tid til social omsorg, og det er der også brug for.

Til de borgere, som modtager pleje, vær glade for den hjælp I får. Lad være med at brokke jer over småting til dem, der kommer i jeres hjem. Husk det er ikke dem, der planlægger, hvordan deres ruter er, eller hvornår der kommer nødkald fra andre borgere, som har akutbehov, så de bliver forsinket hos jer. Måske bliver det jer, der skal have akuthjælp næste gang.

Sluttelig vil jeg sige tak til hele hjemmeplejen for al den hjælp, som Hans Erik og jeg har fået af jer.