DEBAT: Vi ønsker en hel løsning i Ølstykke - tak!

Debat Egedal - 02. april 2021 kl. 08:18 Af Helle Anna Elisabeth Nielsen, Byrådsmedlem, Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

debat Jeg undrer mig såre over den manglende vilje der tilsyneladende er til helhedstænkning for vores byudvikling. Nu aktuelt med Toftehøjgrunden og Ølstykke Stationsby. Det er i hvert fald det indtryk jeg efterlades med når jeg på byrådsmødet den 24. marts oplevede en mur af tavshed, da jeg forsøgte at gøre opmærksom på at økonomien ikke hænger sammen i projektet omkring udviklingsforslagets fra NREP på den valgte placering. I Lokallisten Ny Egedal har vi regnet på det og fundet ud af at vi står over for underskud i projektet på over 80 mio kr. Det mener vi ikke Ølstykke eller resten af Egedals borgere kan være godt tjent med. Derfor ønskede vi sagerne pillet af dagsordenen, da nye oplysninger er kommet til og som vi er forpligtiget til som byrådsmedlemmer at tage bestik af.

Fra nogle af de rapporter der ligger til grund for investeringsplanen ved vi at det hele tiden har været en del af planen - også økonomisk - at få solgt grunden med et overskud. Rapporten fra Brøndum og Flies anbefaler i et scenarie, at Toftehøjskolen anvendes til de mindre børn - SFO og indskoling - i fremtiden. De seneste befolkningsprognoser, der blev forelagt på byrådsmødet i onsdags, der viser at tilflytningen af store børnefamilier til Ølstykke går hurtigere end forventet. Der bliver et behov for mere skolekapacitet inden for de næste 6-8 år.

Alligevel er der larmende tavshed fra partierne i forligskredsen og RV, når vi konfronterer dem med tallene. Hvorfor mon? Hvor er nysgerrigheden på at få tallene frem og hvor er ansvarligheden i forvaltningen af borgernes penge i den her sag. Hvorfor har de pludselig travlt med at få købt skolen ud af SOLT og sætte turbo på lokalplansarbejdet. Men er det nu også i vores interesse som borgere i Egedal Kommune at vi bare river ned og bygger nyt når det koster mere end dobbelt så meget som at renovere og bevare? Og hvor er klimahensynet i denne vækst-for-enhver-pris-tankegang? Er det ansvarligt? Er det sådan vi skal forvalte som kommunalpolitikere?

Det synes vi ikke. Vi mener at det er på tide at få regnet på den samlede plan og lyttet endnu mere til de mange borgere der i øvrigt ønsker at vi har kultur-, skole- og dagtilbud i nærheden af hvor vi bor. Det er nemlig fordelagtigt og billigere at bevare de mange bygninger og institutioner i nærmiljøet. Det er modsat den fortælling der er skabt om at det "er dyrere at bevare" tværtimod en kæmpe underskudsforretning at rive ned og bygge nyt. Til gengæld kan vi, hvis vi bygger ud på en ny grund, skabe en reel vækst i vores økonomi og derved lave en win-win situation.

Vi kunne endda bygge boliger i de eksisterende bygninger og stadig lave en økonomisk og klimamæssig stor gevinst - måske i samspil med en mindre "elitære" lejeboliger med meget høj husleje og privat anvisningsret til fordel for almennyttige boliger med en delvis kommunal anvisningsret fra kommunen, så vi kan hjælpe folk, der akut står i en trængt boligsituation. Der er mange muligheder - men dialogen skal vi altså have!