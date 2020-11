Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi bruger borgernes penge forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi bruger borgernes penge forkert

Debat Egedal - 19. november 2020 kl. 15:14 Af Bettina Zarp, byrådsmedlem, Lokallisten Ny Egedal Kontakt redaktionen

debat .Ja, nu må i meget undskylde, men vi har da ingen økonomisk sans i Egedal Byråd.

Den 29.03.2017 valgte det daværende byråd at lukke Ledøjes smukke og velplaceret skovbørnehave beliggende på Hede Enge 29. En ejendom på 36.600 kvm heraf er de 1490 kvm vej. Det var med stor frustration, skam og nedtrykthed, at jeg så vores nuværende borgmester Karsten Søndergård, trumfe dette salg igennem på vores byrådsmøde den 30.01.2019

Både Ole Hovøre (V), Niels Lindhart (C), Helle Anna Elisabeth ( L) og jeg selv, spurgte vores nuværende Borgmester Karsten Søndergård, om vi ikke kunne få salget af denne ejendom udskudt. Det ville jo være dejligt, at vi havde et grundlag for at undersøge, om vi ikke kunne bruge denne store ejendom/jord til noget andet i kommunen, da udbudsprisen jo var ekstrem billigt i forhold til de antal kvm den blev solgt til. Ja, ejendommen blev solgt for 2.102.000 kr.

Mit forslag var, at der forsat skulle drives skovbørnehave. Forældrene skulle da, kører deres børn til og fra skovbørnehaven. Med ønske om garantiplads, og mangel på pladser i kommunen ville nogen forældre have fået tilbudt Skovbørnehaven, selvom dette ikke var første prioriteten for valg af børnehave. (Lidt senere, begyndte kommune at opføre en kæmpe institution, Fantasihaven, som i dag står færdig og kan rumme 137 børn.) Institutionen blev opført, med begrundelse af vi manglede pladser i både vuggestuer og børnehaver i Smørum.

Mit forslag 2 var ellers, hvis vi ikke kunne drive skovbørnehave der, at bruge huset, som et naturcenter, som alle borgere i kommunen, kunne få glæde af, men NEJ.... Karsten Søndergård ville ikke høre tale om dette, han fejede dette forslag af bordet, og ringede med klokken...... Og solgt var dette fantastiske sted...

I det nye budget, er der i dag, afsat penge til et naturcenter og en forhindringsbane. Forestillingen om at have et naturcenter liggende, midt i skoleven, hvor man med meget få midler, kunne etablere en forhindringsbane lavet midt i naturen - er skøn - Sikke et HIT!

Men nej! Endnu engang, med vores nuværende Borgmester Karsten Søndergård i spidsen, blev der ikke lyttet til de forældre der havde deres børn i skovbørnehaven, og ej heller til os folkevalgte politikker, der er valgt ind med borgernes stemmer.

Karsten Søndergård ville noget andet.

Tænk engang hvad det koster kommune NU, at skulle finde, et nyt sted til et naturcenter og en forhindringsbane. Jeg siger blot, at vi bruger borgernes penge forkert.

Jeg er ikke økonom, men jeg har da forstand på sund fornuft, og vil gerne bruge borgernes penge mest økonomisk og realistisk.

Endnu en gang - et forslag, nytænkning og det at lytte til borgerne, er også RØGET I SMÅT BRÆNDBART.